Toronto FC decide não exercer opção de compra de meia emprestado pelo Vasco

O Toronto FC não vai exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo do meio-campista Maxime Domínguez, que pertence ao Vasco da Gama. A decisão significa que o jogador suíço de 28 anos retornará ao clube carioca ao término do vínculo com a equipe canadense, que se encerra no fim de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Vasco quer que linha do VLT chegue até 'novo' São Januário

Maxime disputou 35 partidas pelo Toronto FC durante a temporada da MLS e registrou duas assistências. O desempenho não foi suficiente para convencer a diretoria canadense a investir na aquisição definitiva do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo Território MLS.

Maxime em campo pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Contratado pelo Vasco no meio de 2024 após boa projeção no Casa Pia, de Portugal — onde atuou em 14 jogos, marcou um gol e anotou uma assistência — Domínguez teve dificuldades para se firmar em São Januário. Sem espaço, acabou cedido ao Toronto FC na tentativa de ganhar ritmo e valorização no futebol norte-americano.

continua após a publicidade

➡️Vasco busca quebrar jejum contra o Internacional em duelo decisivo pela permanência na Série A

Com a decisão dos canadenses, o Vasco terá de definir o futuro do meio-campista para 2026. O clube pode optar por reintegrá-lo ao elenco, buscar novo empréstimo ou negociar uma transferência definitiva caso surjam interessados.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.