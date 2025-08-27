Escalação: Athletico usa time titular, mas faz duas mudanças contra Corinthians

O Athletico está definido com duas novidades para encarar o Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

Na zaga, o técnico Odair Hellmann promoveu a entrada de Aguirre na vaga de Belezi. O jogador colombiano voltou no último jogo após desfalcar a equipe por uma fascite plantar, entrou na reta final contra o CRB pela Série B e será titular pela segunda vez na temporada.

Na lateral esquerda, Esquivel sequer foi relacionado com dores na posterior da coxa. Léo Derik, que o substituiu no segundo tempo em Maceió, assume a posição.

O treinador rubro-negro declarou mais de uma vez que o objetivo da temporada é o acesso à Série A, mas coloca quase a mesma formação da partida anterior da Série B. Diante do São Paulo, pelas oitavas de final, ele mesclou a formação inicial do jogo da ida, no Morumbis.

O Athletico inicia do jogo com: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Patrick, Luiz Fernando e Steven Mendoza; Zapelli e Kevin Viveros.

O Athletico Paranaense irá com a equipe titular para o confronto contra o Corinthians (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Campanha do Athletico no ano

Na Série B, o Furacão ocupa apenas a 12ª colocação, com 30 pontos. O time rubro-negro está a seis pontos do G-4 e seis pontos acima da zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, o Athletico Paranaense eliminou o São Paulo nas oitavas de final, após ser derrotado por 2 a 1 no Morumbis, vencer por 1 a 0 na Ligga Arena, e garantir a vaga nas penalidades. Anteriormente, eliminou o Brusque, Guarany de Bagé e o Pouso Alegre.