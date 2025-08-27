Volante está trocando o Internacional pelo Athletico-PR
Depois de Diego Rosa, Ramon e Lucca, Ronaldo negocia sua do clube
Contratado no começo do ano a pedido do técnico Roger Machado, o volante Ronaldo está trocando o Internacional pelo Athletico-PR. O camisa 16 será o terceiro jogador a chegar em 2025 que deixa o Colorado antes do final do contrato. Além de Diego Rosa, que foi para o Apoel-CHI, e Ramon, Vitória, o atacante Lucca, que está voltando ao Ceará, clube que o revelou, o Alvirrubro está perdendo quatro atletas.
Para a volância, o Inter contratou recentemente Richard, que estava na Turquia, onde defendeu o Alanyaspor de 2023 até junho deste ano.
Ronaldo de saída
Com contrato com o Colorado até o fim de 2026 e 29 partidas pelo Colorado, Ronaldo foi contratado no começo do ano para ser a principal opção de reserva de Fernando. Porém, não conseguiu corresponder quando recebeu oportunidades. Quando o camisa 5 saiu lesionado, perdeu a posição para Thiago Maia.
Quando entrou, deixou a desejar, como na eliminação na Copa do Brasil, quando o Fluminense marcou um gol em uma falha dele. Apesar disso, Ronaldo é alvo do Athletico-PR, a pedido do técnico Odair Hellmann, que busca reforços para a campanha de retorno à Série A.
Outras saídas
Com contrato até o fim de 2027, Ramon foi o primeiro a sair do Beira-Rio. Mesmo sem reserva para o titular Bernabei, o lateral-esquerdo foi emprestado ao Vitória. A anúncio do negócio foi feito em 2 de agosto.
Quatro dias depois foi a vez de Diego Rosa. Emprestado pelo Bahia ao Colorado, o volante não conseguiu engatar boas atuações e perdeu espaço. Foi encaminhado para o Apoel, do Chipre.
No final da semana passada, foi divulgada a notícia de que Lucca está deixando o Alvirrubro para voltar ao Ceará. O atacante havia sido contratado junto ao Vozão quando ainda atuava nas categorias de base.
