Internacional

Volante está trocando o Internacional pelo Athletico-PR

Depois de Diego Rosa, Ramon e Lucca, Ronaldo negocia sua do clube

Internacional x Juventude Campeonato Brasileiro 2025 - Gilberto (J) e Ronaldo (I) disputam a bola - (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
imagem cameraRonaldo (D) em jogo contra o Juventude (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 27/08/2025
12:04
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Contratado no começo do ano a pedido do técnico Roger Machado, o volante Ronaldo está trocando o Internacional pelo Athletico-PR. O camisa 16 será o terceiro jogador a chegar em 2025 que deixa o Colorado antes do final do contrato. Além de Diego Rosa, que foi para o Apoel-CHI, e Ramon, Vitória, o atacante Lucca, que está voltando ao Ceará, clube que o revelou, o Alvirrubro está perdendo quatro atletas.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Para a volância, o Inter contratou recentemente Richard, que estava na Turquia, onde defendeu o Alanyaspor de 2023 até junho deste ano.

Ronaldo de saída

Com contrato com o Colorado até o fim de 2026 e 29 partidas pelo Colorado, Ronaldo foi contratado no começo do ano para ser a principal opção de reserva de Fernando. Porém, não conseguiu corresponder quando recebeu oportunidades. Quando o camisa 5 saiu lesionado, perdeu a posição para Thiago Maia.

Quando entrou, deixou a desejar, como na eliminação na Copa do Brasil, quando o Fluminense marcou um gol em uma falha dele. Apesar disso, Ronaldo é alvo do Athletico-PR, a pedido do técnico Odair Hellmann, que busca reforços para a campanha de retorno à Série A.

Outras saídas

Com contrato até o fim de 2027, Ramon foi o primeiro a sair do Beira-Rio. Mesmo sem reserva para o titular Bernabei, o lateral-esquerdo foi emprestado ao Vitória. A anúncio do negócio foi feito em 2 de agosto.

Quatro dias depois foi a vez de Diego Rosa. Emprestado pelo Bahia ao Colorado, o volante não conseguiu engatar boas atuações e perdeu espaço. Foi encaminhado para o Apoel, do Chipre.

No final da semana passada, foi divulgada a notícia de que Lucca está deixando o Alvirrubro para voltar ao Ceará. O atacante havia sido contratado junto ao Vozão quando ainda atuava nas categorias de base.

Lucca, atacante do Internacional
Lucca, atacante que está trocando o Internacional pelo Ceará (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

