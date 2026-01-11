menu hamburguer
Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste domingo (11)

Quatros partidas fecharão a fase de classificação da competição de base

Palmeiras volta a campo pela Copinha neste domingo (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)
O domingo (11) será pouco movimentado na Copinha, com apenas quatro jogos marcados para encerrar a fase de classificação da competição de base. Duas partidas começam cedo, a partir das 8h45, enquanto o dia será fechado com outros dois duelos às 11h. Confira a agenda detalhada pelo Lance!.

Dois jogos se destacam, com três clubes que estarão na próxima Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, já classificado no Grupo 25, com sede em Santana de Parnaíba, jogará contra o Sfera às 11h precisando de um empate para carimbar a liderança. Já no Grupo 27, em Barueri, o virtual classificado Palmeiras, no mesmo horário, jogará contra o Remo, que briga por vaga.

Veja a agenda de jogos da Copinha neste domingo (10)

GrupoHorário (de Brasília)JogoCidadeTransmissão

25

8h45

Água Santa-SP x Brasiliense-DF

Santana de Parnaíba

Youtube - Paulistão

27

8h45

Batalhão-TO x Monte Roraima-RR

Barueri

Youtube - Paulistão

25

11h

Sfera-SP x Fluminense

Santana de Parnaíba

Xsports

27

11h

Palmeiras x Remo

Barueri

Record

A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis. Em seguida, os times jogarão em eliminatória com jogos únicos até a grande final da competição, no dia 25, no Pacaembu.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

Fluminense joga neste domingo para garantir liderança na Copinha (Foto: Fabiano Martins/Agência F8/Gazeta Press)
