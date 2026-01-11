Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste domingo (11)

O domingo (11) será pouco movimentado na Copinha, com apenas quatro jogos marcados para encerrar a fase de classificação da competição de base. Duas partidas começam cedo, a partir das 8h45, enquanto o dia será fechado com outros dois duelos às 11h. Confira a agenda detalhada pelo Lance!.

Dois jogos se destacam, com três clubes que estarão na próxima Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, já classificado no Grupo 25, com sede em Santana de Parnaíba, jogará contra o Sfera às 11h precisando de um empate para carimbar a liderança. Já no Grupo 27, em Barueri, o virtual classificado Palmeiras, no mesmo horário, jogará contra o Remo, que briga por vaga.

Grupo Horário (de Brasília) Jogo Cidade Transmissão 25 8h45 Água Santa-SP x Brasiliense-DF Santana de Parnaíba Youtube - Paulistão 27 8h45 Batalhão-TO x Monte Roraima-RR Barueri Youtube - Paulistão 25 11h Sfera-SP x Fluminense Santana de Parnaíba Xsports 27 11h Palmeiras x Remo Barueri Record

A Copinha reúne 128 times, que na primeira fase foram divididos em 32 grupos. As equipes jogam entre si dentro de cada grupo, em turno único. Ao fim, os dois melhores avançam para o mata-mata. Em caso de empate nas partidas eliminatórias, a vaga será definida nos pênaltis. Em seguida, os times jogarão em eliminatória com jogos únicos até a grande final da competição, no dia 25, no Pacaembu.

Na primeira fase, os critérios de desempate são: maior número de vitórias, saldo de gols, mais gols marcados, menos cartões vermelhos recebidos, menos cartões amarelos, confronto direto (somente entre os clubes que empatarem) e, por último, sorteio público na sede da Federação Paulista.

Fluminense joga neste domingo para garantir liderança na Copinha (Foto: Fabiano Martins/Agência F8/Gazeta Press)

