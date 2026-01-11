O período de afastamento de Luis Zubeldía, estimado em até 15 dias após a angioplastia com stent realizada neste sábado (10), pode ter impacto maior do que o inicialmente previsto no início da temporada do Fluminense. Além da estreia no Campeonato Carioca, o treinador corre risco de não comandar o time também na segunda e na terceira rodada da competição. O cenário cria incerteza também para o Fla-Flu, marcado para a quarta rodada.

A estreia do Tricolor em 2026 acontece na quarta-feira (14), contra o Madureira. Na sequência, o Fluminense encara o Boavista, no dia 17, e depois enfrenta o Nova Iguaçu, em 21. Esses três compromissos caem integralmente dentro da janela de recuperação estimada para Zubeldía, o que torna provável sua ausência à beira do campo.

O ponto de maior atenção, porém, é o clássico contra o Flamengo, no dia 25, no Maracanã. A data marca exatamente o limite do prazo médico informado pelo clube. Pelo regulamento do Campeonato Carioca, essa é a rodada em que o Fluminense obrigatoriamente precisa utilizar o time principal, o que tornaria o Fla-Flu a estreia dos titulares na temporada.

Caso o prazo máximo de 15 dias seja cumprido à risca, Zubeldía pode até estar liberado clinicamente próximo ao clássico, mas ainda existe a possibilidade de ele não participar plenamente da rotina de treinos até lá.

Depois do Fla-Flu, o calendário segue apertado. O Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro, contra o Grêmio, no Maracanã, apenas três dias após o clássico estadual. A proximidade entre os jogos aumenta a importância da recuperação completa do treinador para a sequência inicial da temporada. Quem fica a frente do time enquanto o argentino se recupera é o seu auxiliar Maximiliano Cuberas, e pelo auxiliar fixo do Tricolor, Marcão.

Nota do Fluminense

O técnico Luis Zubeldía passou, na tarde deste sábado (10), por uma angioplastia com stent. O procedimento foi bem sucedido, mas a previsão de retorno às suas funções foi estendida para até 15 dias.

