Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 17:05 • Belo Horizonte (MG)

O Coritiba atualizou a situação médica do volante Zé Gabriel. Volante do Vasco e emprestado ao Coxa, o jogador teve um mal-estar e caiu no gramado da Arena Independência, em partida contra o América-MG, pela 30ª rodada da Série B, na última sexta-feira (4). De acordo com o boletim médico, o quadro é estável e jogador segue em observação.

De acordo com informações oficiais do clube, o jogador teve uma queda de pressão por exaustão assim que o árbitro encerrou o jogo. Rapidamente, os médicos de América-MG e Coritiba prestaram o atendimento ao jogador, que ficou deitado no gramado.

Ele foi encaminhado ao hospital Unimed Avenida Contorno, em Belo Horizonte. A previsão é que ele receba alta neste domingo.

Confira o boletim médico do quadro de Zé Gabriel

Zé Gabriel manteve-se estável durante todo o dia. Realizou um ecocardiograma, cujo resultado foi normal. Permanecerá em observação e realizará a repetição do exame de sangue. A previsão de alta é para amanhã pela manhã.

Zé Gabriel foi emprestado pelo Vasco ao Coritiba em agosto de 2024, e seu vínculo vai até o final do ano. No clube paranaense, soma dez partidas, um gol e uma assistência. Com a camisa do Gigante da Colina, são 74 partidas desde 2022, com um gol e uma assistência.