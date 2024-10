Jogador tem mal-estar em jogo da Série B, cai no campo e é levado de ambulância

Jogador passa mal após duelo entre Coritiba e América-MG pela Série B (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 10:01 • Belo Horizonte (MG)

Depois do final do jogo entre América-MG e Coritiba, pela 30ª rodada da Série B, uma cena causou preocupação entre os atletas. Zé Gabriel, volante do Vasco emprestado ao Coxa, teve um mal-estar e caiu no gramado da Arena Independência.

Ele foi atendido prontamente pelas equipes médicas e pelos profissionais da ambulância no estádio. De acordo com informações oficiais do Coritiba, Zé Gabriel teve uma queda de pressão por exaustão. Ele foi encaminhado ao hospital Unimed Avenida Contorno, em Belo Horizonte, onde realizará exames.

Comunicado do Coritiba sobre Zé Gabriel

-Zé Gabriel sentiu-se mal com exaustão. Foi atendido e encaminhado ao hospital. Esteve estável em todo o momento. Passará por exames para descartar qualquer outro problema

O atleta foi emprestado pelo Vasco ao Coritiba em agosto de 2024. No clube paranaense, soma dez partidas, um gol e uma assistência. Com a camisa do Gigante da Colina, são 74 partidas desde 2022, com um gol e uma assistência. O vínculo com o Coxa vai até o final do ano.

Na partida, o Coxa foi derrotado pelo América-MG por 2 a 1 e estacionou no 11º lugar da Série B. Zé Gabriel atuou durante os 90 minutos do jogo em Minas Gerais.

Zé Gabriel alcança números expressivos pelo Coritiba (Foto: Divulgação)

