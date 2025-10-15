Emoção até o fim no Re-Pa e tropeço do Athletico; veja o resumo da Série B

A terça-feira (14) foi movimentada por três jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O principal duelo do dia foi o clássico entre Remo e Paysandu, que terminou com a vitória do Leão Azul, por 3 a 2. Athletico Paranaense e Avaí empataram em 1 a 1, mesmo placar de Chapecoense x Botafogo-SP.

Chapecoense e Botafogo-SP empatavam sem gols até os 42 minutos do segundo tempo, quando Gustavo Vilar abriu o placar para o time paulista. Nos acréscimos, Rafael Carvalheira deixou tudo igual. Com o resultado, a Chape chegou aos 51 pontos, na 5ª posição, enquanto o Tricolor está na 18ª colocação, com 33.

No jogo mais movimentado do dia, Caio Vinicius abriu o placar para o Remo no Mangueirão, ainda no primeiro tempo. No início da segunda etapa, o Leão Azul ampliou com Pedro Castro, mas viu o Paysandu empatar com Maurício Garcez e Wendel Júnior. Nos acréscimos, Hernández acertou um bonito chute de falta e deu a vitória ao Remo. Com o resultado, a equipe vencedora chegou aos 51 pontos, na 6ª colocação, enquanto o Papão amarga a lanterna, com 26.

Em casa, o Athletico jogava para se aproximar do G-4 da Série B. Contudo, foi o Avaí que abriu o placar, com João Vitor. Viveros deixou tudo igual de pênalti e deu números finais ao jogo. Após o apito, uma grande confusão se instaurou entre os jogadores e três atletas acabaram expulsos. Com o empate, o Furacão chegou aos 49 pontos, na 7ª posição, enquanto o Avaí tem 44, na 11ª colocação.