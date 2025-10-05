Ceará joga bem, é eficaz e supera o Santos pelo Brasileirão
Times se enfrentaram na Arena Castelão
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará venceu o Santos por 3 a 0 na noite deste domingo (5), na Arena Castelão, valendo pela 27ª rodada do Brasileirão. Lucas Mugni e Pedro Henrique anotaram os gols da equipe da casa.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Com o resultado, o Vovô foi a 34 pontos, ocupando o décimo lugar na tabela do campeonato. O Peixe, por outro lado, estacionou em 28 pontos, sendo o 16º colocado no torneio.
Ceará vence o Santos no Castelão
Ceará e Santos fizeram um duelo agitado neste domingo. O Vovô abriu o placar logo no início. Após desvio na área, Lucas Mugni ficou com a sobra e finalizou para a defesa de Gabriel Brazão. O meia aproveitou o rebote e fez 1 a 0.
Atrás no placar, o Peixe respondeu em cobrança de falta de Rollheiser, que acertou o travessão. Zé Rafael teve chance em cruzamento de Igor Vinícius, mas a bola foi por cima do gol.
O Vovô voltou a atacar com Matheus Bahia, que pegou o rebote da zaga santista e acertou o travessão. Com isso, o 1º tempo se encerrou com o 1 a 0 no placar.
No 2º tempo, o Santos ensaiou uma pressão em busca do empate. Lautaro Díaz teve boa oportunidade após passe de Igor Vinícius, mas o atacante não foi capaz de converter a chance.
Pouco depois, o Ceará voltou a balançar as redes. A equipe cobrou um lateral longo, Escobar cabeceou para trás e a bola ficou com Galeano. O ponta avançou e achou passe para Pedro Henrique, que estufou a rede dos paulistas.
Bruno Ferreira apareceu ao defender bicicleta de Rollheiser. Na sequência, Zé Rafael cabeceou para fora. Pedro Henrique ainda exigiu defesa de Brazão e, no contra-ataque, o Santos parou em duas grandes intervenções de Bruno Ferreira. Nos acréscimos, Fernando Sobral fechou a conta: 3 a 0. Assim, o Ceará abriu nove pontos de distância do Z4.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 3 X 0 SANTOS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 27ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 05/10/2025 - 20h30
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Lucas Mugni aos 10 min do 1º T, Pedro Henrique aos 21 min do 2º T e Fernando Sobral aos 49 min do 2º T (CEA)
🟨 Cartões amarelos: Lourenço (CEA); Rollheiser, Igor Vinícius e Tiquinho Soares (SAN)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🏁 VAR: Rafael Traci (SC)
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral), Lourenço (Richardson) e Lucas Mugni (Vina); Galeano, Pedro Raul e Fernandinho (Pedro Henrique).
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Caballero), Adonis Frías, Alexis Duarte e Escobar (Souza); João Schmidt, Tomás Rincón (Barreal), Zé Rafael e Rollheiser (Thaciano); Lautaro Díaz e Guilherme (Tiquinho Soares).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias