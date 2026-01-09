Fluminense anuncia renovação de contrato com Samuel Xavier

O Fluminense acertou a ampliação do vínculo do lateral-direito Samuel Xavier. O novo contrato foi firmado no CT Carlos Castilho e tem validade até o fim de 2027, um ano além do acordo anterior, que se encerraria em dezembro de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Angioni atualiza sobre Nino e diz que Fluminense não busca outro zagueiro

A renovação impede que o jogador, de 35 anos, pudesse assinar um pré-contrato no meio desta temporada e sair gratuitamente ao término do vínculo. Internamente, a avaliação do clube é de que Samuel manteve bom nível de desempenho em 2025, o que pesou para a decisão de estender o acordo.

Contratado no início de 2021, o lateral se firmou como titular da posição e tornou-se uma das lideranças do elenco. Desde que chegou às Laranjeiras, participou de campanhas marcantes e esteve presente nas principais conquistas recentes do clube, como a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e os títulos estaduais de 2022 e 2023.

continua após a publicidade

Em números, Samuel Xavier soma 248 partidas pelo Fluminense, com 13 gols e 13 assistências. A temporada de 2025 foi a mais artilheira de sua carreira: sete gols em 57 jogos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A extensão do contrato segue a política adotada pela diretoria tricolor de evitar que jogadores considerados importantes entrem no último ano de vínculo sem definição sobre o futuro, estratégia já aplicada recentemente em outras renovações do elenco.

continua após a publicidade