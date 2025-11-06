Em momentos distintos, Santos e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

Palmeiras e Santos se enfrentam pela segunda vez nesta temporada, em clássico marcado para esta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois times já se enfrentaram em 344 jogos na história, sendo 107 vitórias do Peixe, 149 vitórias do Verdão, além de 88 empates, segundo o site Acervo Santista.

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, comemorou recentemente cinco anos de clube totalizando ao lado da sua comissão técnica 387 jogos, com 226 vitórias, 91 empates, 70 derrotas, 661 gols marcados e 312 gols sofridos.

Com dez títulos conquistados, Abel é o técnico mais vencedor da história palestrina ao lado de Oswaldo Brandão.

Detentor de diversas marcas e recordes, é o único a faturar os troféus da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, do Paulista, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil e o primeiro a levar ao menos um título em cinco temporadas seguidas.

O primeiro título do português foi justamente na Libertadores de 2020, contra o Santos, no dia 30 de janeiro de 2021, em plena pandemia, no Estádio do Maracanã. De lá pra cá, os times se enfrentaram em 13 oportunidade, o Palmeiras venceu 10 deles, perdeu dois e empatou um jogo.

Depois do duelo desta quinta-feira (6), as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 15 de novembro, na Vila Belmiro, em partida adiada da 13ª rodada devido à participação do Alviverde no Mundial de Clubes da Fifa.

Na primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Santos de virada por 2 a 1, na Vila Belmiro, antes do anúncio oficial do retorno de Neymar. Na época, o Peixe era comandado por Pedro Caixinha.

Como chega o Santos?

Nos últimos anos, o Peixe viu um de seus principais rivais empilhar títulos, construir uma infraestrutura de ponta em seu centro de treinamento, contar com dois estádios à disposição, participar de competições internacionais, realizar contratações de peso e ainda fortalecer sua influência política em entidades nacionais e internacionais.

Há quase dez anos sem conquistar um título de grande expressão, o Santos convive com a sombra do rebaixamento.

Nesta temporada, o clube realizou 20 contratações e a de Neymar, naturalmente, foi a mais marcante. O camisa 10, no entanto, ainda não embalou desde o retorno à Baixada Santista e já sofreu três lesões na coxa. Ele participou de 24 dos 43 jogos possíveis até aqui.

O Alvinegro Praiano teve 12 técnicos diferentes durante a era Abel Ferreira e, apenas nesta temporada, já está em seu terceiro comandante.

O técnico Juan Pablo Vojvoda fará seu 11º jogo à frente da equipe e soma apenas duas vitórias, ambas em clássicos, contra São Paulo e Corinthians. O argentino ainda busca a primeira vitória fora de casa.

Neymar deve ser desfalque, já que se recupera de uma lesão que o tirou de sete rodadas. Além disso, o jogador já declarou publicamente que não gosta de atuar em gramado sintético. O departamento médico do Santos entende que ele precisa ser poupado, especialmente porque a última lesão foi sentida após o duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, que também possui piso society.

Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Luan Peres, suspenso. Adonís Frías e Alexis Duarte devem formar a dupla de defesa.

Palmeiras em alta

O Palmeiras chega para o segundo clássico contra o Santos na temporada como líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Copa Libertadores. No torneio nacional, tem um ponto de vantagem sobre o Flamengo, enquanto na competição continental protagonizou uma virada épica diante da LDU para avançar à decisão.

Para o jogo, além do trio de lesionados (Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho), Abel Ferreira terá apenas uma baixa: Aníbal Moreno.

O volante argentino recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Juventude e cumpre suspensão automática. No mais, o Alviverde terá à disposição o que tem de melhor, incluindo a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque.