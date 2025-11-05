Palmeiras pode sofrer com desfalques por convocações de quatro seleções
Vitor Roque já foi selecionado pelo Brasil; outros sete nomes estão no radar para a Data Fifa
O Palmeiras terá problemas para montar a equipe durante a Data Fifa. Até o momento, apenas o atacante Vitor Roque, convocado pela Seleção Brasileira, foi chamado, mas o clube pode perder outros sete nomes para os duelos contra Santos, na Vila Belmiro, e Vitória, no Allianz Parque, ambos pelo Campeonato Brasileiro.
No Paraguai, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez é nome certo, enquanto Ramón Sosa disputa uma vaga no ataque. O atacante ficou fora da última convocação por lesão, mas já retornou aos gramados e foi decisivo na virada do Palmeiras na Libertadores, ao marcar o primeiro dos quatro gols da reação.
Piquerez, fora da lista anterior divulgada por Bielsa, deve retornar, assim como o atacante Facundo Torres. Em baixa no Alviverde, o volante Emi Martínez perdeu espaço e pode ser ausência.
Para fechar, a Argentina pode convocar dois nomes do Palmeiras: Flaco López e Aníbal Moreno. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante recebeu sua primeira oportunidade pela atual campeã mundial neste ano e chegou a iniciar uma partida contra Porto Rico ao lado de Lionel Messi no ataque.
Já Aníbal Moreno esteve na última lista de Lionel Scaloni, mas teve atuação discreta quando entrou em campo.
Líder do Brasileirão com um ponto de vantagem para o Flamengo, o Palmeiras enfrenta o Santos nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, com praticamente força máxima. Entre os desfalques estão Aníbal Moreno, suspenso, e Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, que se recuperam de lesão.
Palmeiras pode perder outros nomes na Data Fifa
- Seleção Brasileira: Vitor Roque (atacante)*
- Argentina: Aníbal Moreno (volante) e Flaco López (atacante)
- Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro) e Ramón Sosa (atacante)
- Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo), Emi Martínez (volantes) e Facundo Torres (atacante)
*Já convocado por sua respectiva seleção.
