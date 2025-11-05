menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras pode sofrer com desfalques por convocações de quatro seleções

Vitor Roque já foi selecionado pelo Brasil; outros sete nomes estão no radar para a Data Fifa

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 05/11/2025
17:14
Vitor Roque, jogador do Palmeiras, durante partida contra o time do Cruzeiro
imagem cameraVitor Roque, jogador do Palmeiras, durante partida contra o time do Cruzeiro ( Foto: Luis Moura/WPP/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras terá problemas para montar a equipe durante a Data Fifa. Até o momento, apenas o atacante Vitor Roque, convocado pela Seleção Brasileira, foi chamado, mas o clube pode perder outros sete nomes para os duelos contra Santos, na Vila Belmiro, e Vitória, no Allianz Parque, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

+ Patrocinador do Palmeiras detalha acordo e afirma: 'Valor não tem limite'

No Paraguai, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez é nome certo, enquanto Ramón Sosa disputa uma vaga no ataque. O atacante ficou fora da última convocação por lesão, mas já retornou aos gramados e foi decisivo na virada do Palmeiras na Libertadores, ao marcar o primeiro dos quatro gols da reação.

Piquerez, fora da lista anterior divulgada por Bielsa, deve retornar, assim como o atacante Facundo Torres. Em baixa no Alviverde, o volante Emi Martínez perdeu espaço e pode ser ausência.

continua após a publicidade

Para fechar, a Argentina pode convocar dois nomes do Palmeiras: Flaco López e Aníbal Moreno. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante recebeu sua primeira oportunidade pela atual campeã mundial neste ano e chegou a iniciar uma partida contra Porto Rico ao lado de Lionel Messi no ataque.

Já Aníbal Moreno esteve na última lista de Lionel Scaloni, mas teve atuação discreta quando entrou em campo.

Líder do Brasileirão com um ponto de vantagem para o Flamengo, o Palmeiras enfrenta o Santos nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, com praticamente força máxima. Entre os desfalques estão Aníbal Moreno, suspenso, e Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, que se recuperam de lesão.

continua após a publicidade
gustavo gomez paraguai
Gustavo Gómez irá desfalcar o Palmeiras na próxima Data Fifa (Foto: Marlon Costa/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras pode perder outros nomes na Data Fifa

  1. Seleção Brasileira: Vitor Roque (atacante)*
  2. Argentina: Aníbal Moreno (volante) e Flaco López (atacante)
  3. Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro) e Ramón Sosa (atacante)
  4. Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo), Emi Martínez (volantes) e Facundo Torres (atacante)

*Já convocado por sua respectiva seleção.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias