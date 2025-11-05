menu hamburguer
Palmeiras

Cinco anos da estreia de Abel no Palmeiras: relembre primeira escalação

Treinador venceu sua primeira partida no comando técnico do Alviverde por 1 a 0

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 05/11/2025
16:25
Atualizado há 0 minutos
Abel Ferreira antes de River Plate x Palmeiras pela Libertadores (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, Abel Ferreira estreou no dia 5 de novembro contra o Red Bull Bragantino, há exatos cinco anos, em partida válida pela Copa do Brasil. À época, o Alviverde derrotou o rival por 1 a 0.

Entre os atletas que iniciaram no primeiro time escalado pela comissão técnica, três permanecem no clube: o zagueiro e atual capitão Gustavo Gómez, o goleiro Weverton e o meio-campista Raphael Veiga.

O Palmeiras encerrou a temporada como campeão da Copa do Brasil, o segundo título conquistado por Abel Ferreira em apenas quatro meses no comando do clube. Na partida de ida, disputada no Sul do país, o Verdão venceu o Grêmio por 1 a 0. Na volta, confirmou a conquista diante de sua torcida, com nova vitória por 2 a 0.

Escalação do Palmeiras no primeiro jogo de Abel Ferreira

Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

Durante a partida, disputada no Allianz Parque, Abel Ferreira promoveu a entrada dos seguintes reservas: Gustavo Scarpa, Danilo, Ramires, Gabriel Veron e Willian.

Calendário do Alviverde

Líder do Brasileirão com 65 pontos, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (6), quando recebe o Santos no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, o Verdão fará outros cinco jogos pela competição, sendo apenas dois no Allianz Parque, antes de embarcar para Lima, capital do Peru, onde enfrentará o Flamengo na decisão da Copa Libertadores.

Na semifinal, a equipe comandada por Abel Ferreira reverteu uma desvantagem de três gols diante da LDU e garantiu vaga na final.

A equipe de Abel Ferreira finalizou a preparação para o clássico com o São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

