Torcedores do Vasco perdem a paciência com decisão de Fábio Carille

O Vasco enfrenta o Flamengo, neste sábado (1), pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. A escalação e substituições escolhidas por Fábio Carille desagradaram a torcida do Gigante da Colina. O Cruz-Maltino manda o jogo no estádio Nilton Santos.

O técnico do Vasco optou por escalar: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Piton; Jair, Hugo Moura e Matheus Carvalho; Coutinho, Rayan e Vegetti. Parte dos vascaínos não gostou da decisão do comandante, pedindo um uso maior de atacantes de lado no time.

Retrospecto de Vasco x Flamengo

O Rubro-Negro é soberano há quase dois anos. A última vitória foi no dia 5 de março de 2023, quando Puma Rodríguez acertou um belo chute de fora da área e marcou o único gol da vitória cruz-maltina. De lá para cá, Foram seis triunfos dos Rubro-Negros e dois empates.