Palmeiras tem mudança para enfrentar o Remo pelo Brasileirão; veja escalação

O Palmeiras está pronto para entrar em campo e enfrentar o Remo na tarde deste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém-PA, pela 15ª rodada do Brasileirão. Para esta partida, o técnico Abel Ferreira fez apenas uma mudança no time, que é líder da competição com 33 pontos.

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Em relação ao time considerado titular, apenas Jefté entrou na lateral esquerda. Isso porque Piquerez se recupera de cirurgia e Arthur, que vinha sendo escolhido para a vaga, tem um edema na coxa e, portanto, é baixa na partida em Belém.

Ainda que considere que o Palmeiras vem em uma sequência de jogos desgastante na temporada, o técnico Abel Ferreira optou por não poupar jogadores no início do duelo.

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Na frente, em razão das poucas opções disponíveis para atuar pelos 90 minutos - vale lembrar que Vitor Roque passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e Paulinho vem ganhando minutos em campo de forma gradual -, Flaco López segue sem folga, contando com o apoio de Jhon Arias, Ramón Sosa e Allan.

O técnico Abel Ferreira segue como baixa à beira do campo em razão de punição, e João Martins comandará o time dentro de campo.

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Escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Ramón Sosa; Allan, Jhon Arias e Flaco López.

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Palmeiras é o melhor visitante do Brasileirão:

Apesar de o duelo ser fora da capital paulista, o Palmeiras tem motivos para acreditar que pode vencer, já que tem números favoráveis fora de casa: além de líder no geral, é também o melhor visitante deste Nacional, com 66,67% de aproveitamento. Além disso, o Remo vive uma fase ruim em 2026, pois é o vice-lanterna, com apenas 11 pontos conquistados.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)



