Por que jogar em Belém pode ser um problema? Chuva atrasa Remo x Palmeiras

A forte chuva em Belém-PA na tarde deste domingo (10) fez com que a partida entre Remo e Palmeiras, marcada para começar às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão, sofresse um atraso em razão das condições do gramado do estádio, que ficou encharcado e sem condições de jogo. Mas, quando se tem uma partida marcada para acontecer na capital paraense, as chances de um adiamento de partidas existem. E o Lance! explica.

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➡️ Remo x Palmeiras: partida tem início adiado por conta de forte chuva em Belém

O que muitos não sabem é que é comum chover diariamente neste horário entre 15h e 16h em Belém. Inclusive, costuma ser chamada de "chuva das quatro" em razão da previsibilidade do fenômeno meteorológico. E as características das chuvas podem ser variadas.

Essas chuvas diárias podem ser fortes, rápidas e passageiras, ou até mesmo uma tempestade mais duradoura, como acontece neste domingo, que resultou no adiamento do início da partida entre as equipes paraense e paulista.

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Moradores de Belém já estão acostumados com essa situação e se programam antes de sair de casa para algum compromisso, já que a chuva aparece como se fosse "um relógio". Portanto, guarda-chuva e capas são itens necessários em qualquer bolsa ou mochila de quem vive na cidade.

Outros jogos na cidade já foram atrasados pelo mesmo motivo. A partida entre Remo e Vasco, que aconteceu no dia 11 de abril, pela 11ª rodada do Brasileirão, no mesmo horário das 16h, por exemplo, também sofreu atraso em razão da chuva em Belém.

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Mas, afinal, por que chove tanto em Belém?

A cidade de Belém está localizada próxima à Linha do Equador e cercada por grandes corpos d'água (Baía do Guajará e Rio Guamá). Aliada à umidade da Floresta Amazônica, cria uma combinação perfeita de calor e umidade, resultando em chuvas convectivas frequentes no final da tarde.

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Atraso em Remo x Palmeiras

De acordo com o protocolo, o árbitro faz uma vistoria 2h antes da partida, depois 1h antes, outra 30 minutos e, por fim, 15 minutos antes de um confronto. Como às 16h a bola ainda não rolava no campo, a decisão foi adiar a partida e, a cada 15 minutos, uma nova análise será feita para saber as condições do local.

Ainda não há previsão para o início da partida entre Remo e Palmeiras e, portanto, o árbitro retornou ao vestiário. Por volta das 15h30, as equipes subiram ao gramado para o aquecimento, mas logo voltaram em razão do gramado. Como a bola pouco rolava dentro de campo, o adiamento do início da partida foi anunciado.

Assim que a arbitragem der o sinal de gramado pronto, os times terão 20 minutos para fazer o aquecimento e mais 10 para retornar ao gramado.