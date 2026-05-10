Por que jogar em Belém pode ser um problema? Chuva atrasa Remo x Palmeiras
Partida válida pela 15ª rodada está atrasada e ainda sem horário definido para começar
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A forte chuva em Belém-PA na tarde deste domingo (10) fez com que a partida entre Remo e Palmeiras, marcada para começar às 16h (de Brasília), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão, sofresse um atraso em razão das condições do gramado do estádio, que ficou encharcado e sem condições de jogo. Mas, quando se tem uma partida marcada para acontecer na capital paraense, as chances de um adiamento de partidas existem. E o Lance! explica.
Remo x Palmeiras: partida tem início adiado por conta de forte chuva em Belém
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➡️ Remo x Palmeiras: partida tem início adiado por conta de forte chuva em Belém
O que muitos não sabem é que é comum chover diariamente neste horário entre 15h e 16h em Belém. Inclusive, costuma ser chamada de "chuva das quatro" em razão da previsibilidade do fenômeno meteorológico. E as características das chuvas podem ser variadas.
Essas chuvas diárias podem ser fortes, rápidas e passageiras, ou até mesmo uma tempestade mais duradoura, como acontece neste domingo, que resultou no adiamento do início da partida entre as equipes paraense e paulista.
Moradores de Belém já estão acostumados com essa situação e se programam antes de sair de casa para algum compromisso, já que a chuva aparece como se fosse "um relógio". Portanto, guarda-chuva e capas são itens necessários em qualquer bolsa ou mochila de quem vive na cidade.
Outros jogos na cidade já foram atrasados pelo mesmo motivo. A partida entre Remo e Vasco, que aconteceu no dia 11 de abril, pela 11ª rodada do Brasileirão, no mesmo horário das 16h, por exemplo, também sofreu atraso em razão da chuva em Belém.
Mas, afinal, por que chove tanto em Belém?
A cidade de Belém está localizada próxima à Linha do Equador e cercada por grandes corpos d'água (Baía do Guajará e Rio Guamá). Aliada à umidade da Floresta Amazônica, cria uma combinação perfeita de calor e umidade, resultando em chuvas convectivas frequentes no final da tarde.
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Atraso em Remo x Palmeiras
De acordo com o protocolo, o árbitro faz uma vistoria 2h antes da partida, depois 1h antes, outra 30 minutos e, por fim, 15 minutos antes de um confronto. Como às 16h a bola ainda não rolava no campo, a decisão foi adiar a partida e, a cada 15 minutos, uma nova análise será feita para saber as condições do local.
Ainda não há previsão para o início da partida entre Remo e Palmeiras e, portanto, o árbitro retornou ao vestiário. Por volta das 15h30, as equipes subiram ao gramado para o aquecimento, mas logo voltaram em razão do gramado. Como a bola pouco rolava dentro de campo, o adiamento do início da partida foi anunciado.
Assim que a arbitragem der o sinal de gramado pronto, os times terão 20 minutos para fazer o aquecimento e mais 10 para retornar ao gramado.
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