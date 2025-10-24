menu hamburguer
Em jogo eletrizante, Santos vence o Palmeiras nos pênaltis avança à final do Paulista sub-20

Peixe garantiu a vaga para a decisão após sofrer empate nos acréscimos

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 24/10/2025
19:51
Santos derrotou o Palmeiras nos pênaltis (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
imagem cameraSantos derrotou o Palmeiras nos pênaltis (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
O Santos venceu o Palmeiras nos pênaltis na tarde desta sexta-feira (24) e garantiu vaga na final do Paulistão Sub-20. Assim como no jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2, desta vez na Arena Barueri.

Riquelme Fillipi e Victor Gabriel, já nos acréscimos da segunda etapa, maracaram os gols do Alviverde, enquanto Pedro Assis e João Ananias anotaram para os visitantes.

Com o resultado, o Santos garantiu a classificação para a final do Campeonato Paulista Sub-20 e agora aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Guarani para conhecer o adversário na decisão. O primeiro jogo está marcado para 8 de novembro, e a partida do título será disputada no dia 15.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos?

Nos minutos finais da primeira etapa, Riquelme Fillipi, que transita entre a base e o profissional, abriu o placar após cruzamento na área. Já no segundo tempo, o Santos precisou de menos de cinco minutos para virar e encaminhar a classificação.

Em desvantagem, o Palmeiras se lançou ao ataque e, após muita pressão, igualou o marcador com Victor Hugo nos minutos finais.

A decisão foi para os pênaltis, onde o goleiro do Santos brilhou e garantiu a vitória por 3 a 2 sobre o rival paulista.

Santos venceu o Palmeiras nos pênaltis e garantiu vaga para a decisão do Campeonato Paulista sub-20 (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
