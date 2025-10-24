Craque Neto questiona atitude de Abel Ferreira após derrota do Palmeiras

A LDU não tomou conhecimento do Palmeiras, no jogo de ida das semifinais da Libertadores, e abriu vantagem com uma vitória maiúscula por 3 a 0, na altitude de Quito. Durante o programa "Donos da Bola", o comentarista Neto questionou algumas decisões do técnico Abel Ferreira para a partida decisiva, como a entrada do meia Raphael Veiga na equipe titular.

O ex-jogador também comentou sobre a ausência do meia Maurício, que apesar de estar no banco de reservas, não entrou durante os 90 minutos. Na visão do Craque Neto, Abel Ferreira tomou essa decisão por gostar de assumir o protagonismo.

- Por que ele não colocou o Maurício para jogar? Outra coisa, porque o Veiga começou entre os titulares? Porque ele gosta de ser protagonista, ele é europeu - comentou Craque Neto.

Na avaliação do comentarista, a equipe equatoriana sairia derrotada nos dois confrontos contra o Palmeiras. No entanto, Neto comentou que o estilo de jogo do Verdão não encaixou na primeira partida contra a LDU.

- Eu achava que a LDU ia perder os dois jogos, mas o Palmeiras entrou com uma perna, com um estilo de jogo que não encaixou. Nos treinamentos eu vi os caras treinando e você percebe que eles achavam que iriam ganhar o jogo a qualquer momento.

Com a derrota no jogo da ida, o Palmeiras precisa construir uma vitória por, pelo menos, três gols de diferença para continuar sonhando com o tetracampeonato da Libertadores. A partida decisiva acontece na próxima quinta-feira (30), às 21h30, no Allianz Parque.

Abel acredita na força do Allianz para virada do Palmeiras

Texto por: Rafaela Cardoso

"O Palmeiras é o time a virada…", definitivamente é a música que a torcida mais tem cantado nos últimos jogos do time comandado por Abel Ferreira. E, na próxima quinta-feira (29), no Allianz Parque, contra a LDU, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, a equipe paulista terá que colocar essa letra em prática se quiser avançar à decisão da Libertadores.

A derrota por 3 a 0 em Quito, no Equador, deu um banho de água fria no time, que fez uma apresentação fraca e sofreu todos os gols nesta etapa. No entanto, o treinador português acredita que no Allianz Parque a situação será diferente. Longe da altitude e com o apoio da torcida, Abel Ferreira acredita que "90 minutos é muito tempo" para que o Palmeiras tenha uma reação.

– Eu acredito que é possível, que é possível na nossa casa fazer o mesmo número de gols ou mais. Não vamos ganhar sempre, mas vamos sempre lutar até o último segundo. A derrota é dura, pesada, e eu acredito que se há alguém que pode reverter um resultado como este, somos nós – afirmou o português.

