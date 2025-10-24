Palmeiras supera 30 mil ingressos vendidos para decisão na Libertadores
Verdão necessita de quatro gols em casa para avançar à decisão da competição
Horas após a derrota fora de casa no jogo de ida das semifinais da Libertadores, o Palmeiras abriu para o público geral a venda de ingressos para o duelo de volta, no Allianz Parque, que vale vaga na decisão da competição.
Após a comercialização exclusiva para sócios Avanti, o Palmeiras abriu a venda de ingressos para o público geral na manhã desta sexta-feira (24). As entradas podem ser adquiridas pelo site ingressospalmeiras.com.br.
Derrotado por 3 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras precisará marcar ao menos três gols em casa para levar a decisão da vaga aos pênaltis. Para avançar nos 90 minutos, será necessário vencer por quatro de diferença.
Antes de enfrentar a LDU, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Verdão tem a mesma pontuação do Flamengo, mas leva vantagem nos critérios de desempate — são 19 vitórias contra 18 do rival.
Ao todo, o Palmeiras ainda tem dez jogos a disputar no Brasileirão, sendo seis fora de casa e dois contra equipes que estão no G6 (Cruzeiro e Mirassol).
Valores dos ingressos para Palmeira e LDU na Libertadores
- Geral Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada]
- Gol Norte: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada]
- Gol Sul: R$340,00 [inteira] e R$170,00 [meia-entrada]
- Central Leste: R$400,00 [inteira] e R$200,00 [meia-entrada]
- Central Oeste: R$420,00 [inteira] e R$210,00 [meia-entrada]
- Superior Norte: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]
- Superior Sul: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]
- Superior Leste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]
- Superior Oeste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]
*Valores destinados ao público geral
