Palmeiras supera 30 mil ingressos vendidos para decisão na Libertadores

Horas após a derrota fora de casa no jogo de ida das semifinais da Libertadores, o Palmeiras abriu para o público geral a venda de ingressos para o duelo de volta, no Allianz Parque, que vale vaga na decisão da competição.

Após a comercialização exclusiva para sócios Avanti, o Palmeiras abriu a venda de ingressos para o público geral na manhã desta sexta-feira (24). As entradas podem ser adquiridas pelo site ingressospalmeiras.com.br.

Derrotado por 3 a 0 no jogo de ida, o Palmeiras precisará marcar ao menos três gols em casa para levar a decisão da vaga aos pênaltis. Para avançar nos 90 minutos, será necessário vencer por quatro de diferença.

Antes de enfrentar a LDU, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Verdão tem a mesma pontuação do Flamengo, mas leva vantagem nos critérios de desempate — são 19 vitórias contra 18 do rival.

Ao todo, o Palmeiras ainda tem dez jogos a disputar no Brasileirão, sendo seis fora de casa e dois contra equipes que estão no G6 (Cruzeiro e Mirassol).

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Valores dos ingressos para Palmeira e LDU na Libertadores

Geral Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada] Gol Norte: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$340,00 [inteira] e R$170,00 [meia-entrada] Central Leste: R$400,00 [inteira] e R$200,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$420,00 [inteira] e R$210,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]

*Valores destinados ao público geral

Allianz Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF)

