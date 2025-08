Fluminense defende invencibilidade no Maracanã pela Copa do Brasil

O Fluminense defende uma invencibilidade de quatro anos no Maracanã jogando pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (6), às 21h30, o Flu recebe o Internacional para evitar a quebra do tabu no confronto válido pelas volta das oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, o Tricolor tem a vantagem do empate em casa. Para se classificar, o Colorado precisa vencer por mais de dois gols de diferença e, caso vença por apenas um, leva a disputa para os pênaltis.

Na campanha desta temporada, o Flu jogou em casa apenas contra a Aparecidense e teve uma vitória simples em um jogo de muita produção ofensiva e pouca efetividade. Na volta, carimbou a classificação na goleada por 4 a 1.

continua após a publicidade

Em 2023, o Tricolor perdeu para o Flamengo no estádio pelas oitavas de final, mas não era o mandante. Quando foi, empatou sem gols com o rival no jogo de ida. À exceção desta derrota, a última no Maracanã foi em 2021, quando foi eliminado pelo Atlético-MG nas quartas de final por 2 a 1. Ao todo, são cinco vitórias, quatro empates nos 11 jogos disputados no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Keno comemora gol do Fluminense contra Aparecidense pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Relembre os confrontos no Maracanã pela Copa do Brasil