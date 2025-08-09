Em jogo de duas viradas, Bahia e Fluminense empatam pelo Brasileirão

Em jogo de seis gols, Bahia e Fluminense empataram em 3 a 3 na Arena Fonte Nova, na noite deste sábado (9), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro, Luciano Juba e Bernal (contra) marcaram para o Tricolor de Aço, enquanto Cano (duas vezes) e Nonato, foram os autores dos gols cariocas.

Com o resultado o Bahia assume o quarto lugar, com 30 pontos, e não pode ser ultrapassado nesta rodada. O Flu, por sua vez, está em nono, com 24 pontos, e pode cair na tabela em caso de vitória de Atlético-MG, Ceará e Corinthians, que jogam no domingo(10).

Como foi o jogo

Primeiro tempo

A primeira etapa foi agitada, especialmente os 20 minutos iniciais. A primeira chance de perigo foi do Bahia, com Jean Lucas encontrando Ademir livre na área, mas o atacante cabeceou por cima do gol. No entanto, quem abriu o placar foi o Fluminense. Em lance de lateral, Keno recebeu na linha de fundo e ajeitou de cabeça para Cano bater de primeira e balançar as redes aos nove minutos.

Poucos minutos depois, aos 13, os donos da casa chegaram ao empate em jogada de Everton Ribeiro. O camisa 10 deu passe açucarado para Jean Lucas, que passava pela direita. O meia cruzou rasteiro e contou com o toque contra de Bernal para igualar o placar. A virada veio já aos 19, dessa vez dos pés do capitão baiano. Ele recebeu livre pela direita, dentro da área, e quando finalizou, o desvio em Freytes encobriu Fábio.

Depois de sofrer a virada, o Flu teve a bola e chegou com perigo em contra-ataque rápido armado com Cano e Lima, que colocou Julio Fidelis na velocidade. O garoto, que foi o desafogo do Fluminense na partida, avançou e bateu cruzado, mas para fora. Nos minutos finais, Keno teve a chance de empatar o jogo em arrancada pela esquerda. Ele limpou a marcação e bateu com perigo, mas a bola saiu em tiro de meta.

Segundo tempo

O segundo tempo começou igual ao primeiro, com gol de Germán Cano. Depois de trabalhar a bola pela direita, Júlio Fidélis cruzou para o artilheiro tricolor acertar uma finalização difícil no canto de Ronaldo para empatar o jogo. A boa atuação do garoto quase lhe rendeu também seu primeiro gol pelo profissional, após levantamento de Ganso na área, mas saiu rente à trave.

Depois do empate o jogo esfriou em gols, mas esquentou em campo. Em confusão entre Thiago Santos e Everton Ribeiro, o jogador do Tricolor Carioca seria expulso, mas, após consultar o VAR, trocou o vermelho pelo amarelo, punindo ambos os envolvidos.

Por conta dessa situação, Renato Gaúcho fez uma mudança tripla no meio de campo que mudou a partida, colocando seu trio de meias titulares: Hércules, Martinelli e Nonato. E o gol da virada saiu justamente dos pés do camisa 16, que arrancou pela esquerda e bateu cruzado, contando com uma falha de Ronaldo para colocar o Flu novamente na vantagem aos 27 minutos.

O Bahia tentou responder na sequência, com Ademir, mas parou em defesa de Fábio. No lance seguinte, em cruzamento de Everton Ribeiro, David Duarte cabeceou livre, mas em cima do arqueiro tricolor. O Tricolor de Aço cresceu no jogo e teve mais a bola na reta final do jogo e foi coroado com um gol de Luciano Jubá, aos 44.

Nos acréscimos, Luciano Juba fez grande jogada e tirou a defesa do Flu, que bateu cabeça. Para que não saísse na cara do gol, Freytes cometeu a falta e foi expulso. Na cobrança de falta, Acevedo bateu para Fábio fazera defesa tranquila. O Juiz apirou o fim do jogo na sequência.

O que vem por aí

O Bahia volta a campo no dia 16 (sábado) pelo Campeonato Brasileiro. Às 21h, na Neo Química Arena, enfrenta o Corinthians pela 22ª rodada. Já o Fluminense, joga na terça-feira (12), pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Tricolor duela com o América de Cali, às 21h30, no Estádio Pacual Guerrero, na Colômbia.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X FLUMINENSE

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 9 de agosto, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

🥅 Gols: Cano 9/1ºT (FLU); Bernal 13/1ºT (BAH, contra); Everton Ribeiro 19/1ºT; Cano 4/2ºT (FLU); Nonato 27/2ºT (FLU); Luciano Juba 44/2ºT (BAH)

🟨 Cartões amarelos: Jean Lucas (BAH); Bernal (FLU); Everton Ribeiro (BAH); Thiago Santos (FLU)

🟥 Cartão vermelho: Freytes

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Nicolás Acevedo), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo) e Kayky (Cauly); Ademir (Tiago Souza) e Willian José (Lucho Rodrigues).

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Julio Fidélis (Guga), Davi Schuindt, Freytes e Renê; Bernal (Martinelli), Thiago Santos (Nonato), Lima e Ganso (Hércules); Keno (Canobbio) e Cano.