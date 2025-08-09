Atitude polêmica de jogador adversário do Flamengo citando o Fluminense viraliza

Yago Felipe, ex-Fluminense, enfrentou, com o Mirassol, o Flamengo, neste sábado (9). Antes do início do jogo, o jogador fez a tradicional foto do uniforme no vestiário para postar em suas redes sociais. O no post, o jogador colocou a localização como "Casa do Fluminense". A atitude viralizou na web.

Yago Felipe foi jogador do Fluminense até 2023. Identificado com a torcida, o volante foi algoz do Flamengo no clássico. Apelidado de "Guerreiro" na época de Fluminense, o jogador entrou no decorrer da derrota do Mirassol para o Flamengo.

Flamengo x Mirassol

O Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 na noite deste sábado (9). No Maracanã, com mais de 64 mil torcedores presentes, os gols da vitória rubro-negra foram de Léo Pereira e Gonzalo Plata, um em cada tempo. Gabriel, ex-jogador do time carioca, garantiu o gol do time adversário (lei do ex). Antes de a bola rolar para a partida pela 19ª rodada do Brasileirão, flamenguistas protestaram por conta da eliminação na Copa do Brasil no meio da semana.

Com a vitória, o Flamengo somou mais três pontos, e chegou aos 40. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 37. Já o Mirassol segue com os mesmos 28 pontos que iniciou a rodada.

O próximo jogo do Flamengo será pela Libertadores. Na quarta-feira, o Rubro-Negro recebe o Internacional, pelo confronto de ida das oitavas de final da competição. Já o Mirassol entra em campo no dia 18 de agosto, segunda-feira, para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão.

