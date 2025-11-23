Ex-Vasco, Juan Bezerra conquista prêmio individual no Egito

O atacante brasileiro Juan Bezerra, um dos principais nomes do Zamalek, foi eleito o melhor jogador estrangeiro do futebol egípcio em 2025. A premiação reforça a regularidade do atacante desde sua chegada ao Zamalek, clube pelo qual mantém sequência contínua de jogos e participações decisivas na atual temporada. Juan tem sido presença frequente nas listas de destaque divulgadas pela imprensa local e pelas entidades esportivas responsáveis pela avaliação anual dos atletas estrangeiros que atuam no Egito.

O reconhecimento marca o segundo prêmio dessa categoria em sua carreira, já que o atleta havia sido escolhido o melhor estrangeiro do Campeonato Ucraniano em 2024.

– Sempre importante ter o trabalho reconhecido. Com certeza eu vivo um momento muito especial com a camisa do Zamalek e fico feliz de ser um jogador que todos estão observando como destaque. Inclusive, fico ainda mais contente de poder ser eleito o melhor estrangeiro em dois países diferentes em dois anos consecutivos. Significa muito para mim — afirmou o atacante.

Jogador do Zamalek, Juan Bezerra venceu o prêmio de melhor jogador estrangeiro do Egito em 2025 (Foto: Divulgação)

Rumores sobre transferência e foco na temporada

Nas últimas semanas, o nome de Juan Bezerra passou a ocupar espaço constante na imprensa local em razão de rumores que apontam interesse de clubes do Qatar na contratação do atacante. A repercussão levantou questionamentos sobre uma possível saída ainda nesta janela, mas o jogador afirmou que não pretende desviar o foco do Zamalek, especialmente no momento decisivo da temporada egípcia.

– Admito que ouvi as especulações e os rumores publicados, mas eu garanto que neste momento eu só tenho cabeça para o Zamalek. Quero manter meu rendimento no mais alto nível para ajudar a equipe nesta segunda metade de temporada. Só penso nisso e nada mais — revelou Juan.

Temporada de Juan Bezerra

Nesta temporada até aqui, Juan tem sido um dos principais nomes do Zamalek. O brasileiro marcou três gols e deu quatro assistências em 15 partidas pelo clube egípcio.

Juan Bezerra em ação pelo Zamalek (Foto: Divulgação/Zamalek)

