A vitória consolidou o Atlético como candidato ao título do Campeonato Brasileiro de 1971.

Atlético Mineiro venceu o Internacional por 4 a 1 no Beira-Rio em 28 de novembro de 1971.

O Atlético Mineiro protagonizou uma de suas grandes exibições da década de 1970 ao vencer o Internacional por 4 a 1, no Beira-Rio, em 28 de novembro de 1971. Com Dadá Maravilha em tarde inspirada, autor de dois gols, o time comandado por Telê Santana impôs intensidade, organização e talento diante de um adversário que era fortíssimo em casa. O Lance! relembra Internacional 1 x 4 Atlético-MG no Brasileirão 1971.

O resultado foi simbólico de uma campanha que levaria o Galo ao seu primeiro título brasileiro, conquistado naquele mesmo ano, e marcaria o início de uma nova era para o futebol mineiro no cenário nacional.

Internacional 1 x 4 Atlético-MG no Brasileirão 1971

Primeiro tempo: o início do show de Dadá

O Beira-Rio recebeu um bom público para a partida da segunda rodada do Grupo B do recém-criado Campeonato Nacional de Clubes, embrião do atual Brasileirão. Desde o início, o Atlético mostrou um futebol envolvente e eficiente. O esquema de Telê Santana privilegiava a movimentação e a rapidez nas trocas de passes, explorando os espaços deixados pela defesa colorada.

Aos 18 minutos, Dadá Maravilha abriu o placar, mostrando o faro de artilheiro que o tornaria uma lenda. Com presença física e instinto letal, o atacante antecipou a marcação e desviou de cabeça para fazer 1 a 0. O gol calou momentaneamente a torcida gaúcha e deu tranquilidade ao Galo, que passou a controlar o ritmo do jogo.

Segundo tempo e o domínio mineiro no Beira-Rio

Na etapa final, o Atlético voltou ainda mais confiante. Logo aos 5 minutos, Oldair ampliou a vantagem, aproveitando jogada de bola parada. Pouco depois, Dadá Maravilha, incansável, fez o terceiro aos 8 minutos do segundo tempo, decretando de vez o domínio alvinegro em Porto Alegre.

O Internacional, comandado por Dino Sani, tentou reagir com Valdomiro, que descontou aos 39 minutos, mas a noite era mesmo do time mineiro. Aos 25 do segundo tempo, Ronaldo completou o marcador com um belo chute de fora da área: 4 a 1. O Galo mostrava não apenas força ofensiva, mas também uma maturidade tática rara para a época, com uma defesa sólida e transições rápidas — traços do trabalho de Telê que se tornariam lendários.

O auge de Dadá Maravilha e o Atlético de Telê Santana

A atuação de Dadá Maravilha naquela noite sintetizou sua essência como jogador: explosão, carisma e poder de decisão. O centroavante foi o protagonista do primeiro título nacional do Galo, terminando a competição como artilheiro com 15 gols e símbolo de uma equipe que mesclava técnica e intensidade.

Sob o comando de Telê Santana, o Atlético encantava pela disciplina tática e pela ousadia ofensiva. O triunfo sobre o Internacional, em pleno Beira-Rio, foi um divisor de águas: provou que o time mineiro podia vencer em qualquer estádio e diante de qualquer adversário.

Ficha técnica - Internacional 1 x 4 Atlético-MG no Brasileirão 1971

Campeonato Nacional de Clubes – 1971 (2ª Rodada – Grupo B)

Data: 28 de novembro de 1971 (domingo)

Local: Estádio José Pinheiro Borda (Beira-Rio), Porto Alegre (RS)

Árbitro: José Faville Neto

Gols: Dadá Maravilha (18' e 53'), Oldair (50') e Ronaldo (70') para o Atlético-MG; Valdomiro (84') para o Internacional.

INTERNACIONAL: Gainete; Cláudio, Pontes, Scala e Édson Madureira; Carbone, Carpegiani e Valdomiro; Benê, Claudiomiro e Sérgio Galocha. Técnico: Dino Sani

ATLÉTICO-MG: Renato; Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Oldair; Humberto Ramos, Wanderley Paiva e Ronaldo; Pedrilho, Dadá Maravilha e Romeu. Técnico: Telê Santana

A vitória que anunciou o campeão

O 4 a 1 sobre o Internacional foi mais que uma vitória expressiva: foi um aviso ao Brasil de que o Atlético-MG era candidato ao título. O time mostrava equilíbrio entre defesa e ataque, vigor físico e personalidade — atributos que seriam decisivos para erguer a taça na primeira edição oficial do Campeonato Brasileiro.

O Beira-Rio assistiu a um espetáculo que uniu talento e eficiência. Com Dadá Maravilha no auge, o Atlético escreveu uma das páginas mais memoráveis da sua história, enquanto o futebol brasileiro via nascer o primeiro campeão nacional da era moderna.