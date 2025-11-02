O jogo marcou a ascensão de um time jovem e talentoso, mesclado com experiência.

Nilmar se destacou com dois gols, selando uma excelente atuação da equipe.

Internacional goleou o Atlético Mineiro por 4 a 1 em 12 de junho de 2004, no Beira-Rio.

O Internacional viveu uma tarde iluminada no Beira-Rio ao golear o Atlético Mineiro por 4 a 1, no dia 12 de junho de 2004, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Lori Sandri, o Colorado dominou o adversário e contou com o brilho de Nilmar, que marcou duas vezes e infernizou a defesa atleticana. O Lance! relembra Internacional 4 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2004.

O resultado teve importância simbólica: marcou a ascensão de um jovem time que apostava em velocidade, ousadia e no talento individual de suas promessas. Nilmar, Alex e Edinho foram protagonistas de uma atuação que fez o torcedor colorado sonhar alto naquele campeonato.

Internacional 4 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2004

Primeiro tempo equilibrado e gols em sequência

O jogo começou com ritmo intenso. O Internacional tentou impor o ritmo desde o início, com Alex comandando as ações ofensivas e Nilmar buscando jogadas em velocidade. O Beira-Rio pulsava, e o gol não demorou: aos 26 minutos, Alex abriu o placar após boa jogada coletiva, batendo firme para vencer o goleiro Eduardo.

Mas o Atlético-MG reagiu rápido. Aos 30 minutos, Dejair aproveitou cruzamento da esquerda e empatou, em um lance que momentaneamente silenciou o estádio. Apesar do equilíbrio, o Inter mostrava mais organização e volume de jogo, e a virada parecia apenas questão de tempo.

Nilmar comanda o baile no segundo tempo

O retorno do intervalo foi o ponto de virada definitivo. Com a defesa ajustada e mais intensidade na frente, o Inter retomou o controle total da partida. Aos 4 minutos da segunda etapa, Nilmar apareceu entre os zagueiros e marcou o segundo gol colorado, colocando novamente o time em vantagem.

Aos 31, o camisa 9 fez jus à fama de promessa do futebol brasileiro e marcou um golaço: arrancada em velocidade, drible seco no marcador e finalização precisa no canto — 3 a 1. A torcida foi ao delírio, reconhecendo naquelas jogadas o surgimento de um craque formado em casa.

Já nos acréscimos, Diego Gavilán, que havia entrado no segundo tempo, deu números finais à goleada com um belo chute da entrada da área: 4 a 1, resultado que traduzia o domínio colorado do início ao fim.

Nilmar e o símbolo de uma geração veloz do Internacional

O brilho de Nilmar naquela noite representou o auge de uma nova fase no Internacional. A base jovem, mesclada com nomes experientes como Alex e Clemer, mostrava um futebol ofensivo e dinâmico, de passes rápidos e movimentação constante. Nilmar, então com 19 anos, confirmava o potencial que o levaria rapidamente à Seleção Brasileira. O jogo também consolidou Lori Sandri como um técnico capaz de equilibrar ousadia e disciplina, e mostrou o Beira-Rio novamente como um caldeirão difícil para qualquer adversário.

Ficha técnica - Internacional 4 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2004

Campeonato Brasileiro Série A – 2004 (Rodada 9)

Data: 12 de junho de 2004 (sábado)

Local: Estádio José Pinheiro Borda (Beira-Rio), Porto Alegre (RS)

Horário: 18h00

Gols: Alex (26'), Nilmar (49' e 76') e Diego Gavilán (90+1') para o Internacional; Dejair (30') para o Atlético-MG.

INTERNACIONAL: Clemer; Bolívar, Vinícius, Sangaletti e Marabá; Edinho, Danilo Gomes, Alex, Chiquinho e Fernando Miguel; Nilmar. Técnico: Lori Sandri

ATLÉTICO-MG: Eduardo; Alessandro, Luiz Alberto, Gaúcho e André Luiz; Rubens Cardoso, Zé Luís, Márcio Araújo e Renato; Dejair e Alex Mineiro. Técnico: Paulo Bonamigo

A tarde em que Nilmar encantou o Beira-Rio

A goleada por 4 a 1 foi uma das atuações mais marcantes do Internacional na temporada de 2004. Com um futebol vistoso e ofensivo, o Colorado deixou claro que sua força no Beira-Rio era fruto de uma geração talentosa e ousada. Nilmar, Alex e Gavilán foram os rostos de um time que representava uma nova fase — vibrante, técnico e corajoso.

Para os torcedores, aquele sábado em Porto Alegre ficou na memória como a tarde em que um garoto de velocidade e instinto goleador fez o Beira-Rio cantar seu nome: Nilmar, o raio colorado.