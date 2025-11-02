menu hamburguer
Atlético Mineiro

Expulsão no Atlético-MG: Hulk desabafa sobre falta de critério da arbitragem

Primeiro tempo teve arbitragem polêmica

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
02/11/2025
19:57
Atlético x Inter (Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraAtlético x Inter (Pedro Souza / Atlético)
Atlético-MG e Internacional se enfrentam na noite deste domingo (2), no Beira-Rio em Porto Alegre. O primeiro foi tenso e bastante polêmico com expulsão, pênalti marcado e anulado após ida do árbitro ao VAR.
Aos 16 minutos de partida, o zagueiro do Galo, Vitor Hugo foi expulso pelo árbitro Alex Gomes Stefano (RJ). De acordo com o árbitro o defensor atleticano foi imprudente em uma entrada com Borré e levantou demais a sola, acertando a canela do atacante colorado.

O lance gerou bastante revolta dos jogadores e do técnico Jorge Sampaoli, que foi expulso da beira de campo minutos depois. Os atletas e comissão alegaram que o cartão vermelho foi exagerado e que em outros jogos do campeonato jogadores realizaram ações parecidas e não tiveram a advertência máxima.

Hulk desabafa por expulsão

Após o apito final do primeiro tempo, Hulk falou com os repórteres e se mostrou indignado com a falta de critério da arbitragem.

" Por vezes marca por outras não, então se todo lance assim fosse vermelho, ninguém reclamava nada. Então, se você usa o mesmo critério, acaba com as reclamações. Existem muitas reclamações, opiniões diferentes, porque não seguem o mesmo critério. Não estou aqui criticando arbitragem nem nada. Enquanto a gente não seguir o mesmo critério sempre, vai ser difícil, vai ter sempre reclamações."

O primeiro tempo ainda teve um pênalti marcado para o Atlético, em um ataque rápido com Rony. O juiz foi chamado ao VAR e anulou a penalidade.

Lance!

Confira o lance da expulsão:

Escalações de Atlético e Inter

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Saravia, Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander, Alan Franco, Fausto Vera, Igor Gomes; Rony Dudu e Hulk.

Intenacional (Técnico: Ramón Díaz)
Ivan; Bruno Gomes, Vitão Mercado Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick, Vitinho e Borré.

