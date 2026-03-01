O IAPE escreveu o capítulo mais importante de sua história neste domingo ao conquistar, pela primeira vez, o título do Campeonato Maranhense. Com transmissão do LanceTV!, a final foi marcada por tensão, equilíbrio e emoção até os minutos finais.

continua após a publicidade

O Canário da Ilha venceu o Maranhão Atlético Clube por 1 a 0, com gol decisivo de Ígor Bádio, e garantiu um feito inédito diante de sua torcida no estádio Nhozinho Santos.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo equilibrado e de chances desperdiçadas

A decisão começou intensa e bastante disputada, com as duas equipes mostrando nervosismo típico de final. O IAPE tentou assumir o controle desde os primeiros minutos, apostando na troca rápida de passes e nas jogadas pelas pontas, enquanto o Maranhão buscava responder em ações individuais, principalmente com Jorge, Vagalume e Will.

continua após a publicidade

A primeira finalização foi do IAPE, com Dudu arriscando de fora da área logo no início. Apesar do equilíbrio, o Canário criou as oportunidades mais claras da etapa inicial. Mikeias teve duas grandes chances: primeiro ao ficar cara a cara com o goleiro e finalizar para fora — em lance posteriormente marcado como impedimento — e depois ao acertar o travessão após jogada construída por Danúbio pela direita.

O Maranhão também assustou. Rodrigo Negueba recuperou bola no ataque e encontrou Joelson livre, mas a defesa do IAPE salvou no momento decisivo. Ainda houve tentativas de Joelson e Negueba, sem sucesso nas finalizações.

continua após a publicidade

Após um início movimentado, o ritmo diminuiu, e o primeiro tempo terminou sem gols, refletindo o equilíbrio da final.

Maranhão cresce após o intervalo

Na volta para o segundo tempo, o Maranhão retornou mais agressivo e passou a pressionar. Logo nos primeiros minutos, Joelson teve boa chance em cobrança de escanteio, enquanto Lucas Santos quase recebeu em condição perigosa antes da interceptação da defesa adversária.

O jogo ficou mais físico e faltoso, com várias substituições realizadas pelas duas equipes na tentativa de mudar o panorama da decisão. O MAC apostava na bola parada e em finalizações de média distância, enquanto o IAPE buscava explorar contra-ataques.

Danúbio quase abriu o placar após rápida transição puxada por Ítalo, mas finalizou ao lado do gol. A partida seguiu aberta, com o Maranhão pressionando e o IAPE tentando controlar o ritmo.

Gol histórico decide o título do Campeonato Maranhense

Aos 29 minutos da etapa final, saiu o lance que mudou a história do clube. Após cobrança de falta de Michael Oliveira, Ígor Bádio apareceu na primeira trave e desviou para o fundo das redes, colocando o IAPE em vantagem e incendiando o Nhozinho Santos. Veja como foi o gol:

O gol obrigou o Maranhão a partir para o tudo ou nada. A equipe quadricolor aumentou a pressão, criou jogadas em bolas paradas e tentou finalizações de longa distância, como a tentativa de Vander, mas sem conseguir superar a defesa organizada do Canário.

Nos minutos finais, o IAPE administrou o resultado com inteligência, segurando a posse de bola e explorando faltas no campo defensivo para esfriar o jogo. Mesmo com cinco minutos de acréscimos e pressão constante do Maranhão, a defesa do Canário resistiu.

Quando o árbitro encerrou a partida, veio a explosão de emoção: o IAPE confirmava a vitória por 1 a 0 e conquistava, de forma histórica, seu primeiro título do Campeonato Maranhense.

O triunfo marca o maior feito da trajetória do clube e consolida o Canário da Ilha como o novo campeão estadual.

🤑 Aposte nos estaduais! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável