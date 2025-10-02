Atitude de Gabigol antes de Flamengo x Cruzeiro agita torcedores: ‘Nem esconde’

Uma atitude do atacante Gabigol antes de Flamengo x Cruzeiro, nesta quinta-feira (2), agitou torcedores dos dois clubes nas redes sociais. O jogador de 29 anos joga no Cabuloso, mas é um dos maiores ídolos da história do Rubro-Negro.

O jogo já reserva fortes emoções para os fãs de futebol brasileiro, já que se tratam de dois clubes que disputam o título do Brasileirão. Porém, para Gabigol, Flamengo x Cruzeiro será ainda mais especial, e o atacante deixou isso claro nas redes sociais.

No começo da tarde, Gabigol postou um vídeo com uma legenda que mexeu com o coração de torcedores de Flamengo e Cruzeiro, de maneiras diferentes.

- Uma noite especial no Maracanã💙❤️ - publicou Gabigol, com um coração da cor principal de cada clube.

Imediatamente, as torcidas de Flamengo e Cruzeiro começaram a encher os comentários da postagem. A maioria dos rubro-negros curtiram, mas muitos cruzeirenses se incomodaram com a atitude do atacante.

Gabigol comemorando gol do Cruzeiro contra o Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Veja postagem de Gabigol antes de Flamengo x Cruzeiro

Como chegam as equipes para o duelo

Em busca de mais três pontos para seguir na frente no Brasileirão e abrir vantagem para o Cruzeiro, o Flamengo chega motivado após vitória, de virada, do Corinthians em São Paulo. Para a partida desta quinta-feira, o técnico Filipe Luís, que completou um ano como técnico rubro-negro, não terá Erick Pulgar, que deve retornar após Data Fifa. Michael é dúvida.

A tendência é que Jorginho e Pedro, que começaram no banco contra o Corinthians, iniciem entre os titulares em Flamengo x Cruzeiro.

O Cruzeiro deve contar com o retorno do atacante colombiano Sinisterra. De fora das últimas duas partidas, ele tem grande chance de ser relacionado. O zagueiro Villalba e o atacante reserva Gabigol, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, estão de volta para Flamengo x Cruzeiro.

Por outro lado, o lateral-direito Fagner, que se recupera de fratura na fíbula direita, segue fora do duelo. Gabigol deve começar Flamengo x Cruzeiro no banco.