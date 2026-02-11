Vasco está definido para enfrentar o Bahia; veja a escalação
Gigante da Colina enfrenta o Tricolor de Aço nesta quarta-feira (11), às 21h30
O Vasco está escalado para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Para a partida, o treinador Fernando Diniz optou pelo o retorno de Carlos Cuesta para formar dupla de zaga com Robert Renan e manter Puma Rodríguez na lateral-direita, mesmo com Paulo Henrique à disposição pelo segundo jogo consecutivo.
Com isso, o Vasco vai iniciar a partida com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner. (Treinador: Fernando Diniz).
Apresentado ao Vasco nesta semana, Claudio Spinelli começa a partida no banco de reservas. Já Cuiabano não foi relacionado para a partida. O mais provável é que ele esteja com o grupo para o jogo de sábado (14) contra o Volta Redonda.
Apesar do reforço do atacante argentino, o Vasco terá dois desfalques. Lucas Freitas segue se recuperando de um quadro de herpes zóster e Hugo Moura com desconforto na posterior da coxa direita desfalcam a equipe cruz-maltina.
Confira as informações do jogo entre Vasco x Bahia
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 3ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Brigida Cirilo Ferreira
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira
