O São Paulo definiu sua escalação para enfrentar o Grêmio em jogo que acontece nesta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no estádio do Morumbis.

Vindo de uma sequência boa de jogos e prestes a decidir seu futuro no Campeonato Paulista no final de semana, algumas mudanças devem acontecer em relação ao último confronto, contra o Primavera.

Com Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo foram as escolhas para a defesa. No meio de campo, Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antonio. Lucas Moura, Calleri e Luciano completam o ataque. É a primeira vez que o trio atua junto no ataque. Arboleda foi liberado para resolver questões pessoais no Equador.

Neste momento, o São Paulo ocupa o sétimo lugar na tabela de classificação, com quatro pontos, sendo uma vitória e um empate. Já o Grêmio, com três pontos, ocupa a nona posição, com uma vitória e uma derrota até aqui.

(Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press) <br>

Escalação do São Paulo

O São Paulo chega escalado com Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo; Danielzinho, Marcos Antonio e Bobadilla; Lucas Moura, Luciano e Calleri.

Ficha Técnica:

🏆SÃO PAULO x GRÊMIO - 3ª rodada do Brasileirão

📍Estádio: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📑Data: Quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2025

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: TV Globo, GE TV e Premiere

🗣️Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📟4ª Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

📱VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)