Entenda como o técnico Cléber Xavier pretende usar Neymar no Santos

O Santos anunciou na última quarta-feira (30) Cléber Xavier como novo técnico do time. Ele foi apresentado na Vila Belmiro e explicou que pretende contar com Neymar no processo de resconstrução do Alvinegro.

continua após a publicidade

Esta será a primeira oportunidade como técnico já que antes foi auxiliar de Tite durante 17 anos.

O novo comandante do Peixe afirmou que o Menino da Vila tem um papel muito importante fora de campo.

-Ele faz isso muito bem, tem essa preocupação, traz alegria ao vestiário. Falamos rapidamente ontem sobre isso. A importância dele participar mesmo sem jogar. Fiz a primeira conversa ontem, conversei que quem estava fazendo tratamento era para voltar e eu trabalharia com os que estavam à disposição. Nenhum saiu, todos ficaram e participaram. É um passo importante para essa unidade que eu quero trazer. Não é que não há uma unidade, é uma situação nova. Quem subiu, quem voltou, base, os que chegaram. Criar uma unidade, uma relação mais forte entre todos eles - explicou.

O CEO do Santos, Pedro Martins, revelou que as negociações com o novo técnico não foram fáceis, mas que, com o tempo, percebeu que os objetivos do treinador estavam alinhados com os do clube.

continua após a publicidade

— Não foi um processo simples. Tivemos algumas conversas. Quero expressar minha felicidade por ter conhecido melhor o Cléber. Durante essas conversas, pude compreender mais a fundo sua liderança, sua maneira de pensar o jogo e seu método de trabalho. Dentro do que o Santos buscava, por que não? Percebemos que ele reunia todas as características que procurávamos: é um profissional experiente, vencedor e com títulos no currículo. Compreendemos que sua visão de futebol se conecta com a nossa realidade e com a compreensão do que é o futebol brasileiro. O nível de profundidade com que ele analisa a evolução da nossa liga chamou a atenção. Entendemos que não se tratava de uma decisão arriscada, e sim da escolha certa — explicou o CEO.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Cléber Xavier teve apenas dois dias de treinos no CT Rei Pelé antes de comandar o Santos diante do CRB. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Relembre a entrevista coletiva de apresentação:

A RELAÇÃO COM TITE

-Eu tomei a decisão de seguir carreira solo em outubro, quando saí do Flamengo. Em novembro, conversei com o Tite. Desde então, tivemos muito pouco contato. Recebi uma mensagem dele na Páscoa, antes de ele enfrentar aquele problema de saúde. Hoje de manhã, ele também me enviou uma mensagem. Fiquei feliz e surpreso ao vê-lo bem. Retribuí o carinho. Em segundo lugar, conversei com o presidente Marcelo Teixeira e com o CEO Pedro Martins. Era um bom projeto, mesmo com as dificuldades e o desafio de lidar com grandes jogadores. O projeto me agradou. Me sinto orgulhoso e feliz por iniciar minha carreira solo em uma instituição da grandeza do Santos.

continua após a publicidade

ESQUEMA TÁTICO

-Não tem como fazer futebol pensando de um jeito e tendo um elenco com características diferentes daquilo que acredito. Estudamos o grupo e entendemos o contexto. Cheguei ontem e já realizamos o primeiro treinamento com foco no aspecto defensivo. Trabalhamos de duas formas: organizando tanto a parte defensiva quanto a ofensiva. Hoje, tive uma reunião com a comissão técnica e vamos trabalhar no período da tarde. Já conversei com alguns dos jogadores que estão à disposição para a partida, com exceção dos lesionados. Falei com todo o grupo de forma coletiva. Tenho uma ideia específica para este jogo. Penso jogo a jogo. É uma competição que está começando, é mata-mata e jogamos em casa. Precisamos fazer um bom resultado para que possamos construir a classificação no segundo jogo, conduzindo de acordo com o placar do primeiro. Estamos trabalhando bastante o sistema defensivo, principalmente no aspecto de pressão. Vamos enfrentar uma equipe que vem muito bem na Série B, e eu conheço muito bem o treinador (Eduardo Barroca).

QUAL A FORMAÇÃO PREFERIDA?

-Não é o meu estilo preferido o 4-3-3, e nem é o único. O Santos tem possibilidades de variar a formação ofensiva, com dois pivôs por dentro, com um meia de flutuação pela direita — como o Rollheiser já fez — ou com dois atacantes de beirada, podendo dar amplitude pelas laterais. O contexto e o momento vão ditar aquilo que eu posso fazer no jogo. Ficar preso a um sistema tático não é mais algo tão comum; o mais importante é a forma como vamos desenvolver e construir o jogo. É claro que, durante a partida, também há possibilidade de mudanças.

COMPARAÇÕES COM TITE

-É inevitável que isso vá acontecer. Foram 24 anos de parceria. Ele me deu confiança e temos uma relação muito forte. Me deu todo o espaço possível para, junto com ele, desenvolver o comando de grandes equipes e da Seleção Brasileira. Não tenho medo. Fico feliz só de pensar que, se eu conseguir ao menos metade dos títulos que conquistamos juntos, já será uma grande realização. Quero também manter o nível de desempenho, tanto defensiva quanto ofensivamente, nas equipes pelas quais eu passar. É esse o meu objetivo. Tenho explicado em entrevistas que, nos últimos 17 anos, trabalhamos juntos em apenas quatro clubes: Internacional, Corinthians, Flamengo e Seleção Brasileira. Isso não é comum na cultura do futebol brasileiro. Se conseguimos essa longevidade, é porque o trabalho era bom. Jogamos de maneiras diferentes, conquistamos títulos e, acima de tudo, tivemos uma gestão de trabalho sólida com toda a comissão técnica, criando uma unidade para buscar os resultados.

A NOVA COMISSÃO TÉCNICA

-Isso ficou muito evidente durante nosso trabalho, especialmente no Flamengo e na Seleção, a ideia de que havia algumas definições rígidas. Mas essas definições não eram definitivas, eram pontuais. O Tite trabalhava dessa forma, e eu também sou assim. Encontramos profissionais de qualidade no Santos que vão nos ajudar. Fiquei feliz em reencontrar o César Sampaio aqui. Quando o Tite decidiu pausar a carreira, o Matheus e o Fábio estavam disponíveis no mercado. Eu trouxe o Vinicius, que fez os cursos da CBF comigo — ele tem uma relação muito forte com a base, e pretendo aproveitar isso no Santos. Sempre tive uma conexão sólida com as categorias de base e quero valorizar a qualidade e o estilo de cada jogador. O Sampaio também será fundamental nesse trabalho com a base.

NEYMAR

-Errei, né? Eu imaginava uma coisa e aconteceu outra. Quando falei, ele ainda estava no Al Hilal, e eu achava que ele permaneceria lá com a intenção de se preparar para um possível retorno à Seleção. Mas ele voltou para o clube que ama, e, dentro do elenco, os atletas estão felizes com a chegada dele. Trabalhamos juntos por seis anos e meio. Todo mundo me pergunta se ele é um problema. Nunca foi. Sempre foi uma solução — dentro e fora de campo. Coincidentemente, foi o primeiro que encontrei quando cheguei ao CT. Ele me disse que estava feliz por eu estar aqui, e eu retribuí o carinho.

POSICIONAMENTO DE NEYMAR EM CAMPO

-A gente vê os jogadores pela TV, mas só sai da impressão para o conceito quando passa a trabalhar diretamente com o atleta. Pegamos ele em um grande momento como externo esquerdo no Barcelona. Atuamos um tempo assim, e depois ele passou a jogar mais por dentro, como um meia de aproximação.O Tite costumava brincar dizendo que ele era o arco e a flecha ao mesmo tempo, porque organizava e finalizava, dentro das características dele. Hoje, consigo enxergá-lo dessa maneira. A gente tem que pensar jogo a jogo, e só vou definir a utilização dele conversando com ele e avaliando o melhor momento. Uma das funções do treinador é justamente melhorar o jogador.