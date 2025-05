Cléber Xavier aparece no BID e está liberado para estrear pelo Santos

Cléber Xavier teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF às 17h desta quarta-feira (30) e está liberado para estrear como treinador do Santos nesta quinta-feira (1º), às 18h, na Vila Belmiro, contra o CRB, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Além de Cléber, os auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Marques, assim como o preparador físico Fábio Mahseredjian, que compõem a nova comissão técnica, também foram regularizados. César Sampaio, membro da comissão fixa do clube e responsável por comandar a equipe interinamente nas últimas três partidas, seguirá como auxiliar técnico da equipe principal.

Desfalques e retornos

Para o confronto diante do CRB, Cléber Xavier não poderá contar com os seguintes atletas em processo de recuperação:

Soteldo: edema na coxa esquerda Barreal: lesão no músculo adutor da coxa esquerda Gabriel Bontempo: edema no músculo adutor da perna esquerda Thaciano: inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda Souza: iniciou transição com a fisioterapia após cirurgia no tornozelo direito Zé Rafael: começou a transição física no gramado após cirurgia na coluna

Reencontro com o CRB

O duelo marca o reencontro entre Santos e CRB, adversários recentes na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1 em Maceió. Já na última rodada da competição, mesmo com o título já garantido, o Santos foi derrotado por 2 a 0 na Vila Belmiro, frustrando a festa preparada para a torcida.

Agora, o clube alvinegro encara o CRB em um momento ainda mais delicado. O Santos ocupa a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, vem de derrota para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em casa, e viu seu treino ser invadido por membros de uma torcida organizada que cobraram melhores resultados. O ambiente é de forte pressão.