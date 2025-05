Santos empresta zagueiro para o Athletic

O Athletic oficializou a contratação do zagueiro Alex Nascimento, que chega por empréstimo junto ao Santos até dezembro de 2025. O defensor, que pertence ao clube paulista, tem vínculo com o Peixe até o fim de 2026.

Com a camisa do Santos, Alex participou de cinco partidas na campanha do título da Série B da última temporada. Desde sua chegada ao Peixe, soma 34 jogos disputados e um gol marcado. Em 2024, o defensor iniciou o ano em recuperação, após sofrer uma fratura no tornozelo direito em setembro de 2023, durante a preparação para uma partida contra o Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Alex teve passagem pelo Fluminense antes de ser contratado pelo Santos, em 2019, para atuar na equipe Sub-20. Estreou no time principal em 2020, mas encontrou obstáculos para se firmar, incluindo um período de empréstimo ao Famalicão, de Portugal. Ao retornar à Vila Belmiro, enfrentou nova sequência de lesões.

No início desta temporada, Alex foi cedido por empréstimo à Portuguesa, onde disputou seis partidas durante o Campeonato Paulista.

Alex e Sandry jogaram juntos pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Alex reencontra o volante Sandry no Athletic

No início do ano, o Santos já havia acertado o empréstimo do meio-campista, também formado nas categorias de base do clube, à equipe mineira. Até o momento, Sandry participou de seis jogos pela nova equipe — cinco pela Série B do Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil.