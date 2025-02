Fluminense x Flamengo: saída de Alex Sandro gera discussão entre torcedores

Titular do Flamengo contra o Fluminense, o lateral Alex Sandro deixou o gramado no primeiro tempo no Maracanã (8). Após a saída do jogador, torcedores se manifestaram nas redes sociais contra outros rubro-negros que questionaram as ausências de jogadores como Arrascaeta e Nico De La Cruz no clássico.

Antes da bola rolar, alguns torcedores do Flamengo reclamaram da decisão do clube de poupar Arrascaeta e De La Cruz por controle de carga. Aos oito minutos, Alex Sandro deixou o campo com a mão na virilha e precisou ser substituído por Ayrton Lucas. A lesão do jogador causou repercussão nas redes.

Confira os comentários dos torcedores: