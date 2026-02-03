Aprovação de Tite cresce após vitória, mas resistência da torcida do Cruzeiro segue alta

Depois de três derrotas seguidas, duas delas muito pesadas para o Cruzeiro, a Raposa conseguiu voltar a vencer no último domingo, ao bater o Betim por 1 a 0 na Arena Vera Cruz. Com isso, a aprovação do técnico Tite entre os torcedores cresceu, mas ele ainda tem um caminho longo a percorrer.

Após a goleada sofrida para o Botafogo por 4 a 0, na última quinta-feira, pesquisa realizada no canal de transmissão do Whatsapp Lance! Cruzeiro deu conta de que 80% dos votantes queriam a demissão do técnico. Depois dos três pontos somados contra o Betim, o índice caiu para 68%.

Já o percentual de cruzeirenses que defendiam com ênfase que o técnico precisa de mais tempo para trabalhar e seria uma loucura a troca de comando foi de 6% para 15,5%. Os moderados, que defendem a permanência, mas ressaltam que Tite merece críticas, foram de 15% para 16,5%.

Tite pregou pés no chão e pediu paciência para a torcida

Na coletiva de imprensa depois da vitória contra o Betim, o técnico pediu para que a torcida dê confiança e carinho para os atletas. Além disso, ressaltou que o caminho para a retomada da confiança é longo.

– Eu não sei se obrigação é o termo, mas a grandeza do Cruzeiro exige o resultado. Precisávamos dessa vitória. A construção da caminhada não é olhando para o final, mas construída passo a passo. Eu tenho história em todos os títulos, tenho momentos muito difíceis em todos eles. A retomada de confiança é um processo lento, o ajuste da equipe da mesma forma. Ela tem uma ideia, eu vim buscando, uma equipe com mais posse, sem tirar as características que já tinha. É uma alegria momentânea, sabemos que amanhã tem a sequência – disse o comandante.

– Eu fico pensando exclusivamente no Campeonato Mineiro, temos mais dois jogos decisivos. Mas tem uma interrupção, temos que nos recuperar no Brasileirão pelo mau início. Temos que fazer do Mineirão nossa casa. É a casa do Cruzeiro. Se eu posso emprestar minha credibilidade, deem carinho ao atleta. Ele está trabalhando, está aplicado. O atleta quer, nós queremos retribuir – pediu Tite.