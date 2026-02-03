Novo coringa, Paquetá faz 'janela relâmpago' para o Flamengo

O Flamengo tem um novo coringa: Lucas Paquetá. Se perdeu o jogador assim apelidado na última janela, Gerson, agora ganhou outro atleta capaz de desempenhar até mais funções. Com isso, o clube conseguiu solucionar diferentes necessidades do elenco com uma única contratação. Foi o que explicou o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, na apresentação do reforço:

continua após a publicidade

— É uma contratação que tem um impacto enorme no Brasil e em toda a Europa. Acima de tudo, há a parte esportiva. Quando nós decidimos pela contratação, tínhamos duas ou três posições que queríamos e ele cumpria todas. Sabíamos que iria acrescentar ao grupo em duas ou três posições que queríamos. E até mais, pode fazer quatro ou cinco (risos). Isso fez com que avançássemos por essa contratação.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Em adição à qualidade de um titular de Seleção Brasileira, a versatilidade justifica o investimento de 42 milhões de euros do Flamengo em Paquetá, maior contratação da história do futebol brasileiro. Além de desempenhar as mesmas funções de Gerson (segundo volante e meia aberto pelos dois lados), o ex-West Ham ainda pode atuar como camisa 10 de chegada à área e jogou até de falso 9 em seu início de carreira com a camisa rubro-negra.

continua após a publicidade

Em quais posições Lucas Paquetá jogou na carreira?

<em><strong>Fonte:</strong> Transfermarkt</em> Posição Jogos Meia Ofensivo 150 Segundo volante 88 Meia/ponta-esquerda 37 Centroavante 21 Meia-direita 14 Primeiro volante 2

Mas onde o reforço do Flamengo prefere atuar?

A questão também foi direcionada a Lucas Paquetá durante sua apresentação no Ninho do Urubu. E a resposta foi a melhor possível: vai desempenhar a função que o treinador precisar.

— É uma pergunta que eu recebo durante toda a minha carreira e vou dar a resposta que sempre dou porque é a verdade. Gosto de estar no campo, ajudando meus companheiros. Fazer mais de uma função me torna privilegiado e talvez dê uma certa vantagem de estar dentro de campo. Conversei muito com o Filipe Luís sobre isso e disse que estou à disposição para ajudar. Fica a critério dele onde me utilizar e vou estar satisfeito em ajudar o Flamengo — contou.

continua após a publicidade

Janela resolvida?

O planejamento do Flamengo para 2026 tinha como meta um elenco menos extenso, porém ainda mais qualificado, com "22 titulares". Diante do calendário desafiador do futebol brasileiro, isso só é possível se o plantel contar com jogadores versáteis, como Lucas Paquetá, terceiro reforço rubro-negro na janela. Antes, o clube fechou as chegadas do goleiro Andrew e do zagueiro Vitão, até porque essas, excepcionalmente, são posições que a contratação mais badalada não desempenha.

Com um atleta polivalente no setor ofensivo, o Mais Querido terá mais sossego até o fechamento do período de transferências, no dia 3 de março. Isso não significa, é claro, que descarte outras negociações.

— O que posso dizer é que vamos estar atentos ao mercado e se encontrarmos alguma coisa que for boa para o grupo e financeiramente, depois de um investimento como esse, com certeza vamos analisar — explicou José Boto.

Lucas Paquetá em treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

+ Aposte nas partidas do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como o Flamengo pode jogar com Lucas Paquetá?

A chegada de Paquetá, portanto, oferece inúmeras opções de formações táticas a Filipe Luís. O reforço pode ser um segundo volante em time mais ofensivo, um terceiro homem de meio-campo em partida pegada, um auxiliar de Arrascaeta na armação pelos lados do campo e até o camisa 9 de mobilidade e pressão sem bola que o técnico procurava. Abaixo, veja algumas possibilidades.

📋 OPÇÃO 1: VESTIU A 20, JOGA COMO VINI

Primeiro volante: Pulgar

Segundo volante: Jorginho

Meia-direita: Plata / Luiz Araújo

Meia-atacante: Arrascaeta

Meia-esquerda: Lucas Paquetá ⭐

Centroavante: Pedro

📋 OPÇÃO 2: PUXA PRA DENTRO E BATE

Primeiro volante: Pulgar

Segundo volante: Jorginho

Meia-direita: Lucas Paquetá ⭐

Meia-atacante: Arrascaeta

Meia-esquerda: Carrascal / Lino / Cebolinha

Centroavante: Pedro

📋 OPÇÃO 3: VAI PRA CIMA DELES, MENGO!

Primeiro volante: Jorginho

Segundo volante: Lucas Paquetá ⭐

Meia-direita: Plata / Luiz Araújo

Meia-atacante: Arrascaeta

Meia-esquerda: Carrascal / Lino / Cebolinha

Centroavante: Pedro

📋 OPÇÃO 4: FALSO 9, COMO NOS VELHOS TEMPOS

Primeiro volante: Pulgar

Segundo volante: Jorginho

Meia-direita: Plata / Luiz Araújo

Meia-esquerda: Carrascal / Lino / Cebolinha

Atacante móvel: Arrascaeta

Atacante móvel: Lucas Paquetá ⭐

📋 OPÇÃO 5: E SE O ARRASCA NÃO JOGAR?

Primeiro volante: Pulgar

Meia-central: Jorginho

Meia-central: Lucas Paquetá ⭐

Meia-direita: Plata / Luiz Araújo

Meia-esquerda: Carrascal / Lino / Cebolinha

Centroavante: Pedro