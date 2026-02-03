John Kennedy se reafirma em meio a indefinição do Fluminense no mercado

O início de temporada tem sido especialmente positivo para John Kennedy. Em 2026, o atacante assumiu protagonismo no Fluminense e aparece como um dos nomes ofensivos da equipe, tanto em produção individual quanto em impacto coletivo. Em meio a indefinição quanto a chegada ou não de um novo centroavante, o camisa 99 mostra que o Tricolor tem um reforço caseiro. O Tricolor se movimenta na janela para contratação de mais um nome para a posição, mas ainda não negociação encaminhada com nenhum jogador.

Em seis partidas disputadas até o momento, John Kennedy soma três gols e uma assistência, liderando o elenco em participações diretas em gols (quatro). A eficiência chama atenção: o camisa 99 precisa, em média, de 104 minutos para participar de um gol, além de apresentar 75% de aproveitamento em chances claras, com três gols em quatro oportunidades desse tipo.

Os números também refletem uma atuação mais madura dentro de campo. São sete finalizações, cinco delas no alvo, o que resulta em uma média de 2,3 chutes para marcar um gol. Fora da área, o atacante tem contribuído com intensidade física e competitividade, vencendo 26 duelos ao longo da temporada. O desempenho rendeu a nota média 7,45 no "Sofascore", a mais alta do elenco tricolor em 2026.

John Kennedy assume titularidade do Fluminense

Nos últimos três jogos do Fluminense, os três grandes desafios da temporada até aqui, contra Flamengo, Grêmio e Botafogo, John Kennedy foi o titular. Mesmo com o rodízio do elenco, o jogador seguiu como dono da posição, superando Everaldo. O cenário aponta contraste com 2025, quando Eve era o preferido de Zubeldía. Nesse momento, o argentino reconhece que JK tem se destacado.

— A boa notícia é ter um atacante como o John para poder converter. Ficamos felizes que esteja bem. Sabemos que ele precisa dessa sequência de jogos, e estamos dando essa continuidade porque ele está conquistando isso dentro de campo — disse Zubeldía em coletiva.

Segundo John Kennedy, nada mudou de 2025 para 2026. O jogador diz que apenas colhe os frutos agora da dedicação que já tinha na temporada passada. O atacante conta que teve uma mudança de postura e mentalidade desde o retorno ao Tricolor. A única alteração no novo ano é a confiança, que agora está em alta.

John Kennedy marca em Fluminense e Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/ AGIF/ Gazeta Press)

O que vem por aí?

O Fluminense visita o Bahia na Arena Fonte Nova na segunda quinta-feira (5). O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

