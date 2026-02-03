Extracampo do Botafogo é tema de peso no planejamento de Martín Anselmi

O Botafogo tem em seu planejamento para os primeiros momentos da temporada de 2026 a minutagem bem distribuída para as peças do elenco, e isso passa muito pela fase extracampo. A derrota para o Fluminense no último domingo mostrou a necessidade de aumentar o nível do elenco, algo impossível em meio ao cenário de punição com transfer ban.

No Clássico Vovô, disputado no Nilton Santos, o Glorioso foi a campo com dez jogadores considerados reservas do elenco atual. O leque de opções é pequeno, e Martín Anselmi precisou recorrer aos titulares.

Sem grandes nomes no time alternativo, a ideia se mantém, mas a qualidade cai. A tendência é de continuidade para os próximos jogos, enquanto John Textor e demais lideranças da SAF correm para derrubarem a proibição de registro de jogadores.

— O planejamento será parecido nas próximas semanas porque sabemos que temos pouco tempo. Precisamos que todos já estejam com a mesma condição de minutos, por que vamos começar a jogar Libertadores, quartas de final do Carioca, Brasileirão. Tomara que nosso problema seja resolvido e possamos contar com mais jogadores — disse Martín Anselmi, após a derrota para o Fluminense.

— Se todos estão jogando, temos que recuperar. Não temos tempo para trabalhar, preparar para o jogo. Temos muita coisa que melhorar. Para poder isso, temos que treinar e tenho que rotacionar porque, se não, não consigo treinar nunca — destacou.

Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Reforços não podem estrear pelo Botafogo

No dia a dia do CT Lonier, o Botafogo tem cinco jogadores que aguardam o acordo da SAF com o Atlanta United pela dívida na compra de Thiago Almada para, finalmente, estrearem. O Alvinegro acertou as contratações dos zagueiros Riquelme e Ytallo, do lateral-esquerdo Jhoan Hernández, do meia Wallace Davi e do atacante Lucas Villalba.

Já classificado para ao mata-mata do Campeonato Carioca, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (4), contra o Grêmio, fora de casa, pela segunda rodada do Brasileirão.

