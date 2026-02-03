Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (3/2/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (3), a agenda do futebol reúne jogos de hoje decisivos em diferentes competições. O dia tem bola rolando pelo Campeonato Saudita, duelos nacionais na Europa, como Chelsea contra Arsenal, clássicos em copas continentais e partidas eliminatórias pela Libertadores, com transmissões na TV e no streaming.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Newcastle deixa equipe no México após filhas sofrerem racismo
Futebol Internacional01/02/2026
- Futebol Internacional
Jornal compara Igor Jesus a Diego Costa no auge: ‘Fazendo história’
Futebol Internacional01/02/2026
- Futebol Feminino
Há 11 anos, o São José fez história contra o Arsenal; Corinthians pode repetir feito e ser campeão mundial
Futebol Feminino01/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 3 de fevereiro de 2026):
Campeonato Saudita
- 12h40 – Damac x Al-Kholood – Canal GOAT
- 14h30 – Al-Ettifaq x Al-Taawoun – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Italiano
- 16h45 – Bologna x Milan – Xsports e Disney+
Copa da Alemanha
- 16h45 – Bayer Leverkusen x St. Pauli – ESPN 2 e Disney+
➡️Clique para assistir na Disney+
Copa da Liga Inglesa
- 17h – Arsenal x Chelsea – ESPN e Disney+
Copa do Rei da Espanha
- 17h – Albacete x Barcelona – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Escocês
- 17h – St. Mirren x Hearts – Canal GOAT
Campeonato Cearense
- 19h – Maranguape x Tirol – FCF TV
Campeonato Paranaense
- 20h – Athletico-PR x Foz do Iguaçu – Canal GOAT e Rede Furacão
CONCACAF Champions Cup
- 21h – Forge x Tigres-MEX – Disney+
- 23h – Olimpia x América-MEX – Disney+
Campeonato Argentino
- 21h15 – Independiente Rivadavia x Sarmiento – Disney+
Libertadores
21h30 – The Strongest x Deportivo Táchira – ESPN e Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias