Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (3/2/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Dia 03/02/2026
06:00
Nesta terça-feira (3), a agenda do futebol reúne jogos de hoje decisivos em diferentes competições. O dia tem bola rolando pelo Campeonato Saudita, duelos nacionais na Europa, como Chelsea contra Arsenal, clássicos em copas continentais e partidas eliminatórias pela Libertadores, com transmissões na TV e no streaming.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 3 de fevereiro de 2026):

Campeonato Saudita

  1. 12h40 – Damac x Al-Kholood – Canal GOAT
  2. 14h30 – Al-Ettifaq x Al-Taawoun – Canal GOAT, BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Italiano

  1. 16h45 – Bologna x Milan – Xsports e Disney+

Copa da Alemanha

  • 16h45 – Bayer Leverkusen x St. Pauli – ESPN 2 e Disney+

 ➡️Clique para assistir na Disney+

Copa da Liga Inglesa

  • 17h – Arsenal x Chelsea – ESPN e Disney+
Copa do Rei da Espanha

  • 17h – Albacete x Barcelona – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Escocês

  • 17h – St. Mirren x Hearts – Canal GOAT

Campeonato Cearense

  1. 19h – Maranguape x Tirol – FCF TV

Campeonato Paranaense

  • 20h – Athletico-PR x Foz do Iguaçu – Canal GOAT e Rede Furacão

CONCACAF Champions Cup

  • 21h – Forge x Tigres-MEX – Disney+
  • 23h – Olimpia x América-MEX – Disney+

Campeonato Argentino

  • 21h15 – Independiente Rivadavia x Sarmiento – Disney+

Libertadores

21h30 – The Strongest x Deportivo Táchira – ESPN e Disney+

