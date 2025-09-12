Com as saídas de Wesley, para o Al-Rayyan-CAT, e Valencia, para o Pachuca-MEX, o Internacional acabou ficando com apenas cinco nomes para o ataque. Desses, Rafael Borré está no departamento médico. Com isso, o colombiano ficou fora da delegação que viajou para São Paulo. O jogador apresentou desconforto muscular na região posterior da coxa direita.

O Colorado enfrenta o Palmeiras, às 18h30min (de Brasília) deste sábado (13). A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro será na Allianz Arena.

Atacante sentiu dores musculares

Sem ter treinado em campo na primeira semana da parada para a Data Fica, para se dedicar a um reforço físico, o camisa 19 acabou ficando de fora dos treinos de quinta (11) e sexta-feira (12). Conforme apurou o Lance!, o atacante sentiu dores musculares e, por não ter participado da maioria dos trabalhos com bola, ficou de fora da delegação.

Devido às saídas de Wesley e de Valencia, o colombiano é considerado figura importante para a reta final do Brasileirão. Até por isso, mesmo sem diagnóstico de lesão, ele ficou de fora da viagem. Com sua ausência, Roger Machado terá Vitinho, Ricardo Mathias, Carbonero e Prado do ataque do grupo profissional.

Garotos da base são relacionados

Por isso, o elenco que embarcou para São Paulo teve os acréscimos de atacantes do Celeiro de Ases, como antecipou o Lance!. São eles, Allex – fala-se Allêx, com “E” fechado – e Raykkonen.

Também viajaram a "família Alan" – Benítez, Patrick e Rodríguez –, Anthoni, Aguirre, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Carbonero, Clayton Sampaio, Gabriel Mercado, Gustavo Prado, Juninho, Luis Otávio, Óscar Romero, Ricardo Mathias, Richard, Sergio Rochet, Thiago Maia, Victor Gabriel, Vitão e Vitinho.