Com Abel suspenso, auxiliares vão comandar o Palmeiras pela 33ª vez; veja retrospecto

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, está suspenso da partida contra o Internacional, marcado para este sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. À beira do gramado estará o auxiliar João Martins, que comandará a equipe paulista pela 29ª vez desde que chegou ao clube.

Se contabilizar a comissão técnica no comando do time de modo geral, este será o 33° jogo, já que Vitor Castanheira já esteve à frente três vezes e Carlos Martinho uma. O retrospecto de João Martins na vaga de Abel Ferreira, no entanto, é positivo.

Segundo informações do site oficial do Palmeiras, em 28 jogos foram 15 vitórias, oito empates e cinco derrotas, além de 53 gols marcados e 24 sofridos sob o comando de João Martins.

Com Castanheira, três jogos, sendo uma vitória, um empate e uma derrota, com seis gols marcados e quatro sofridos. Por fim, com Martinho à beira do gramado, apenas um jogo, sendo uma vitória, com dois gols feitos e um sofrido.

Foi a partir da 20ª rodada do Nacional que o treinador português se rendeu e escalou o argentino e brasileiros juntos. E deu certo. Antes, Abel costumava colocar um e depois substituir pelo outro, inclusive durante o Mundial de Clubes chegou a falar que Roque "fazia o trabalho sujo" para depois Flaco "comer o filé".

Depois, com os dois em campo ao mesmo tempo o Palmeiras pareceu ter encontrado sua escalação ou ao menos seu ataque ideal. Até aqui, foram quatro finalizações "em parceria", com três finalizações de Flaco e dois gols, sendo a maioria em jogadas aéreas com cruzamentos do camisa 9. Exemplo do sucesso foi na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, quando Roque fez duas assistências para Flaco marcar.

