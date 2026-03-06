Ingressos de Atlético-MG x Internacional estão à venda: veja preços e onde comprar
As equipes se enfrentam na Arena MRV na próxima quarta-feira (11) às 19h
O Atlético inicia nesta sexta-feira (6) a venda de ingressos para a partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na próxima quarta-feira (11), às 19h em jogo de ida da quinta rodada do Brasileirão. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Os valores dos ingressos partem de R$ 29,90 no Setor Inter Norte para sócios Galo na Veia, incluindo o GNV da Massa, modalidade gratuita de associação.
Abertura das vendas dos ingressos
06/3 – 14h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)
06/3 – 18h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025)
06/3 – 21h: Prata
06/3 – 23h: Branco / Clubes
07/3 – 9h: GNV da Massa
07/3 – 11h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)
07/3 – 9h: Público Geral
07/3 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos
07/3 – 13h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x Internacional
Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30
GNV Preto: R$ 35
GNV Prata: R$ 40
GNV Branco: R$ 45
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 50
Inteira / GNV da Massa: R$ 100
Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65
Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 31
GNV Preto: R$ 36,17
GNV Prata: R$ 41,33
GNV Branco: R$ 46,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 51,67
Inteira / GNV da Massa: R$ 103,33
Inter Oeste (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 52
GNV Preto: R$ 60,67
GNV Prata: R$ 69,33
GNV Branco: R$ 78
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 86,67
Inteira / GNV da Massa: R$ 173,33
Clique aqui para comprar os ingressos de Atlético x Internacional
Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 39
GNV Preto: R$ 45,50
GNV Prata: R$ 52
GNV Branco: R$ 58,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 65
Inteira / GNV da Massa: R$ 130
Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45
GNV Preto: R$ 52,50
GNV Prata: R$ 60
GNV Branco: R$ 67,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 75
Inteira / GNV da Massa: R$ 150
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 81
GNV Preto: R$ 94,50
GNV Prata: R$ 108
GNV Branco: R$ 121,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 135
Inteira / GNV da Massa: R$ 270
Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 105
GNV Preto: R$ 122,50
GNV Prata: R$ 140
GNV Branco: R$ 157,50
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 175
Inteira / GNV da Massa: R$ 350
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 109
GNV Preto: R$ 127,16
GNV Prata: R$ 145,33
GNV Branco: R$ 163,49
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 181,66
Inteira / GNV da Massa: R$ 363,32
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300
Lounge Leste (Portão 1): R$ 350
Lounge GNV Premium (Portão 1):R$ 500
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00
TORCIDA VISITANTE
Endereço para compra: ingressos.galonaveia.com.br
Início: 07/3 (a partir de 13h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 99,65 / Meia: R$ 49,83
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Clique aqui para comprar os ingressos de Atlético x Internacional
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
