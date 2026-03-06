Atlético-MG com identidade de Domínguez? Confira as opções para escalar o time contra o Cruzeiro

O Atlético entra em campo neste domingo (6) em busca de mais um título do Campeonato Mineiro. A equipe enfrenta o Cruzeiro às 18h, no Mineirão, na grande decisão do Estadual. O técnico Eduardo Domínguez teve uma semana de treinamentos para conhecer melhor o elenco e preparar o time que vai em busca da taça.

Domínguez estreou no comando da equipe no último domingo, na semifinal contra o América. Após empate no tempo normal, o Atlético garantiu a classificação para a final nos pênaltis. Naquela partida, devido ao pouco tempo de trabalho, o treinador manteve a base que vinha sendo utilizada pelo interino Lucas Gonçalves, mas promoveu três mudanças na equipe titular.

No setor defensivo, escalou Junior Alonso no lugar de Vitor Hugo. Na coletiva pós-jogo, Domínguez explicou que o defensor não estava 100% fisicamente após sofrer um corte na partida anterior contra o Grêmio, que inclusive exigiu pontos. Na lateral, o treinador optou por Ángelo Preciado no lugar de Natanael, buscando dar mais ofensividade ao time.

Já no ataque promoveu a principal alteração: tirou Tomás Cuello e colocou mais um atacante, Reinier, para formar dupla com Hulk. Durante sua apresentação, Domínguez destacou que uma das formas de potencializar o desempenho de Hulk é aproximá-lo de outro jogador de área, formando uma dupla ofensiva, estratégia que ele já começou a colocar em prática.

Para o clássico decisivo contra o Cruzeiro, com a semana livre de treinamentos, a expectativa é que Domínguez comece a deixar a equipe mais com "a sua cara". Em termos de escalação, não são esperadas muitas mudanças, mas o time pode apresentar uma postura mais alinhada ao estilo do treinador: organização tática e transições rápidas.

Opções do Atlético contra o Cruzeiro

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Lyanco

Laterais: Ángelo Preciado, Natanael, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Cissé Victor Hugo, Patrick, Reinier, Maycon, Tomás Pérez

Atacantes: Dudu, Hulk, Cuello, Alan Minda e Mateo Cassierra

Lesionados: Alexsander