Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (2), na Arena Castelão, valendo pela 26ª rodada da Série A. O jogo terá início às 19h30 (de Brasília). O embate entre tricolores traz consigo um tabu que está próximo de completar cinco anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Isso porque o São Paulo não vence o Fortaleza desde o dia 14 de novembro de 2020, em partida válida pelo Brasileirão. No jogo, que terminou com o placar de 3 a 2, Luciano (duas vezes) e Gabriel Sara anotaram os gols dos paulistas. Os cearenses marcaram no Castelão com David e Wellington Paulista.

São 11 jogos entre as equipes de lá para cá, com seis vitórias do Fortaleza e cinco empates. O retrospecto traz um encontro nas quartas da Copa do Brasil de 2021 - os cearenses avançaram com um empate no Morumbis e um triunfo em casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Partida entre São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Ao todo, em solo cearense, o retrospecto é de cinco vitórias do Fortaleza, quatro do São Paulo e seis empates. Em 2024, o Leão venceu tal confronto pelo placar de 1 a 0, com gol de Renato Kayzer.

➡️ Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A

Momentos de Fortaleza e São Paulo

O Fortaleza entrará em campo nesta quinta-feira tentando uma reação na luta contra o rebaixamento. A equipe está em 19º lugar na tabela da Série A, com 21 pontos. O Santos, primeiro time fora do Z4, tem 28. Em seu jogo anterior, o Leão derrotou o Sport por 1 a 0.

continua após a publicidade

O São Paulo é o oitavo colocado neste Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. O time vem de derrota por 1 a 0 para o Ceará - foi o quarto resultado negativo em sequência na temporada.