Veja a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Fortaleza
Time sofre com desfalques e deve ter mudanças na formação para o jogo no Castelão
O técnico Hernán Crespo terá dificuldades para escalar o São Paulo no duelo com o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma longa lista de desfalques, a tendência é que o treinador precise recorrer a improvisações na equipe.
Arboleda está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Rafael Toloi (lesão na coxa esquerda), Ferraresi (lesão no adutor esquerdo) e Alan Franco, com sobrecarga muscular na coxa direita, não viajam e seguem em tratamento no clube. Assim, Negrucci deve aparecer novamente improvisado no setor.
Outro desfalque confirmado é Lucas. O meia-atacante, que retornou recentemente após artroscopia para retirada de fibrose no joelho direito e atuou nas últimas duas partidas, permanecerá em São Paulo para trabalhos específicos, com foco na recuperação visando o clássico de domingo contra o Palmeiras.
Na última atividade antes da viagem, o técnico Hernán Crespo comandou treinos de fundamentos técnicos, finalizações e um jogo em espaço reduzido.
Dessa forma, o Tricolor deve ir a campo com: Rafael; Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Rodriguinho (Oscar); Ferreira, Luciano e Dinenno.
São Paulo enfrenta momento difícil na temporada
O time do Morumbis atravessa uma fase complicada: são quatro jogos sem vencer e quatro partidas sem balançar as redes. Recém-eliminado da Copa Libertadores, o time agora concentra esforços apenas no Campeonato Brasileiro.
O Tricolor tem como objetivo encerrar a temporada entre os seis primeiros, garantindo assim vaga para a próxima edição da Conmebol Libertadores.
