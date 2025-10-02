O Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), valendo pela 26ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo terá desfalques defensivos para a escalação da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O lateral-direito Mancuso e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco estarão suspensos por conta do acúmulo de cartões amarelos. Ainda nas laterais, Tinga e Weverson continuam no departamento médico do Leão.

O zagueiro Brítez, que cumpriu suspensão contra o Sport, retornará. É provável que o jogador seja utilizado na lateral-direita, considerando as ausências anteriores.

continua após a publicidade

➡️ Ingressos de Fortaleza x São Paulo estão à venda: veja preços e onde comprar

Treino do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Dessa forma, uma provável escalação do Fortaleza contra o São Paulo é: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes.

Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Sport, o Tricolor tentará manter a reação diante dos paulistas. O Fortaleza é o atual 19º colocado neste Brasileirão, com 21 pontos. O São Paulo, que vive momento negativo, vem de quatro derrotas consecutivas.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A

Fortaleza apresenta Fred, treinador do sub-18

O ex-atacante Fred, ídolo do Fluminense, é o novo treinador da equipe sub-18 do Fortaleza. Em sua apresentação oficial, que aconteceu na terça-feira (30), o profissional elogiou a estrutura da equipe cearense.

➡️ Fred elogia Fortaleza em início como técnico: ‘Fiquei surpreso’

— Fiquei surpreso positivamente, não só pela estrutura física presente no CT Ribamar Bezerra, mas também com o material humano. Consegui ter um primeiro contato com os funcionários e notei que a relação humana aqui é muito forte, fui muito bem-recebido - relatou.