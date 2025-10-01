Fortaleza e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Record, da CazéTV e do Premiere.

O Fortaleza vem de vitória por 1 a 0 sobre o Sport, em casa, pela Série A. O São Paulo recebeu o Ceará em tal rodada e perdeu por 1 a 0.

Ficha do jogo FOR SAO 26ª rodada Brasileirão Data e Hora Quinta-feira, 2 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília) Local Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

O Fortaleza é o 19º colocado na tabela do torneio, com 21 pontos. O São Paulo está em sétimo lugar, com 35 pontos.

Histórico do confronto

Fortaleza e São Paulo já se enfrentaram 31 vezes. São 12 resultados positivos para os paulistas, 9 para os cearenses e dez igualdades.

São 15 jogos em solo cearense, com cinco triunfos do Fortaleza, quatro do São Paulo e seis empates. No 1º turno deste Brasileirão, as equipes ficaram no 0 a 0.

Partida entre São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 26ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Record, CazéTV e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

SÃO PAULO: Rafael; Cédric, Negrucci (Isac), Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Alisson e Rodriguinho; Rigoni, Luciano e Ferreira. Técnico: Hernán Crespo.