Dorival faz alterações no setor ofensivo e escala o Corinthians diante do Ceará

O Corinthians está escalado para enfrentar o Ceará no duelo de logo mais, válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Neste sábado (8), na Neo Química Arena, o técnico Dorival Jr. segue sem o goleiro Hugo, lesionado, e também tem desfalques importantes no meio-campo e uma mudança no ataque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O alvinegro paulista inicia o jogo com formação diferente na defesa. Ao invés da linha de três na zaga, Dorival mudou e jogará com quatro atletas. Gustavo Henrique faz dupla com André Ramalho, que volta ao time titular após sequência lesionado e no banco de reservas. Matheus Bidu e Matheuzinho formam as laterais. O goleiro será mais uma vez Felipe Longo.

O meio-campo tem desfalques de José Martínez, Charles e Carrillo, todos suspensos, enquanto Raniele se recupera de problema muscular e também não vai ao jogo. Dorival forma o meio-campo com Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Na frente, o treinador optou por um trio de ataque, formado por Memphis Depay, Yuri Alberto e Dieguinho, grande novidade no onze inicial do Timão. O jovem jogador de 18 anos teve pouca minutagem no ano, mas ganha chance no duelo dentro de casa.

continua após a publicidade

O Corinthians tenta se recuperar do revés sofrido diante do RB Bragantino meio de semana, uma derrota por 2 a 1 fora de casa, que deixou o Timão estacionado em 12º lugar com 42 pontos. Se vencer, a equipe de Dorival Jr. volta a entrar na primeira página da tabela em busca de uma vaga na Libertadores do próximo ano.

Do lado do Ceará, Léo Condé terá Galeano e Pedro Henrique como dupla de ataque para o duelo, o último escolhido para a vaga de Pedro Raul, que não pode jogar por ser emprestado pelo Corinthians ao Ceará.

continua após a publicidade

Além do centroavante, o Vovô não terá Fernando Sobral e Vina no meio-campo, titulares no clássico diante do Fortaleza. Dieguinho e Lucas Mugni são os escolhidos para entrar na partida ao lado de Zanocelo, que ganham a companhia de Rafael Ramos no setor. A defesa vai com Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia, além de Bruno Ferreira no gol. O alvingero cearense ocupa a 13ª colocação e soma 39 pontos na tabela.

Veja as escalações de Corinthians e Ceará

Corinthians: Felipe Longo; Matheus Bidu, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheuzinho; Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto e Dieguinho.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho, Lucas Mugni e Rafael Ramos; Galeano e Pedro Henrique