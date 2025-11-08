Corinthians define prazo para quitar dívida de R$ 23 milhões com Memphis

O Corinthians definiu prazo para o pagamento de uma dívida de R$ 23 milhões com o jogador holandês Memphis Depay.

A informação foi divulgada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo Lance!.

Na semana passada, o presidente Osmar Stábile, em reunião do Conselho de Orientação (CORI), revelou aos conselheiros que pediu para o jogador deixar o hotel onde mora, na região central da capital paulista, com uma despesa de R$ 250 mil mensais.

O triplex possui aproximadamente 1.115 metros quadrados, acomoda até oito pessoas e inclui salas amplas, cozinha equipada, quatro banheiros completos, dois lavabos, quatro camas king sizes e área externa com piscina.

Os hóspedes da cobertura têm direito a serviço de mordomo 24 horas, refeições all-inclusive e acesso a uma área exclusiva no SPA do hotel.

Entre dezembro e fevereiro, o valor pago será de R$ 3 milhões. A ideia é se livrar do valor total da pendência até março do ano que vem, com o dinheiro que será recebido da primeira parcela da Liga Forte União (LFU).

O impacto financeiro da contratação afeta diretamente o clube, que enfrenta dificuldades econômicas. Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024, durante a gestão do então presidente Augusto Melo, com Pedro Silveira como diretor financeiro e Vinicius Cascone na diretoria jurídica. O executivo Fabinho Soldado participou da negociação e viajou à Holanda para finalizar o acordo.

Corinthians vai utilizar valor da Liga Forte União para pagamento de dívida com Memphis. (Foto: Jefferson Aguiar/Pera Photo Press)

Repercussão internacional:

Foi através do jornal espanhol As, que a dívida que o Corinthians acumula com o atacante Memphis Depay tomou proporção internacional. O jornal classificou o contrato de Depay com o Timão como "fora da realidade". Estima-se que a dívida gire em torno de R$ 23 milhões em pagamentos de metas e bônus.

"Memphis: dívida multimilionária e contrato fora da realidade", destacou o periódico em sua manchete. Na reportagem assinada pelo jornalista Óscar Garcia, o veículo espanhol detalhou a situação financeira do clube do Parque São Jorge com o atleta.

"[…] Essa contratação, que impulsionou a imagem do Corinthians tanto nacional quanto internacionalmente, está se mostrando um preço difícil de pagar para o clube paulista, que foi obrigado a renegociar a dívida que tem com Memphis referente a bônus de assinatura e prêmios. […] O Corinthians deve ao Memphis quase quatro milhões de euros (os R$ 23 milhões citados)", publicou o jornal.