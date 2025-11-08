A derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino adiou momentaneamente, mas não eliminou as chances de classificação da equipe à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Para alcançar o objetivo, o clube aposta em um trunfo: a Neo Química Arena.

Dos últimos seis jogos do Corinthians no Brasileirão, quatro (67%) serão disputados em casa, na Neo Química Arena. Os únicos confrontos fora de casa serão contra Cruzeiro e Fortaleza. Em seu estádio, o Timão enfrentará Ceará, São Paulo, Botafogo e Juventude.

Jogar na Neo Química Arena segue sendo um ponto de força para o Alvinegro. Em 2025, o time disputou 32 partidas em seu estádio, conquistando 20 vitórias, sete empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 70%. A equipe marcou 49 gols, média de 1,5 por jogo, e sofreu 25, mantendo a defesa sólida com 0,8 gol sofrido por partida.

Pelo Campeonato Brasileiro, a Neo Química Arena apresentou desempenho mais equilibrado para o Timão, embora ainda positivo. Em 15 jogos, o clube somou sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, aproveitamento de 55%. Foram 21 gols marcados, média de 1,4 por partida, e 13 gols sofridos, mantendo a solidez defensiva próxima de um gol por jogo.

Corinthians na Neo Química Arena em 2025

32 jogos 20V | 7E | 5D 70% de aproveitamento 49 gols marcados (1.5 por jogo) 25 gols sofridos (0.8 por jogo)

Corinthians na Neo Química Arena pelo Brasileirão 2025

15 jogos 7V | 4E | 4D 55% de aproveitamento 21 gols marcados (1.4 por jogo) 13 gols sofridos (0.9 por jogo)

Situação do Corinthians no Brasileirão

O Timão ocupa a 10ª colocação na tabela do Brasileirão com 42 pontos. A equipe soma 11 vitórias, nove empates e 12 derrotas, com 35 gols marcados e 37 sofridos. No momento, são oito pontos de diferença para o Fluminense, primeiro time do G7.

Cabe ressaltar que existe a possibilidade de o G7 se tornar G8 caso Cruzeiro ou Fluminense, atualmente no grupo, conquistem a Copa do Brasil. O próprio Corinthians, que está na semifinal da competição, também pode garantir vaga na Libertadores do ano que vem se vencer o torneio.

