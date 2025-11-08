Luta por Libertadores: Corinthians terá 67% dos jogos em casa na reta final do Brasileirão
Time paulista busca apoio da torcida em casa para avançar na classificação rumo à competição continental
A derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino adiou momentaneamente, mas não eliminou as chances de classificação da equipe à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Para alcançar o objetivo, o clube aposta em um trunfo: a Neo Química Arena.
Dos últimos seis jogos do Corinthians no Brasileirão, quatro (67%) serão disputados em casa, na Neo Química Arena. Os únicos confrontos fora de casa serão contra Cruzeiro e Fortaleza. Em seu estádio, o Timão enfrentará Ceará, São Paulo, Botafogo e Juventude.
Jogar na Neo Química Arena segue sendo um ponto de força para o Alvinegro. Em 2025, o time disputou 32 partidas em seu estádio, conquistando 20 vitórias, sete empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 70%. A equipe marcou 49 gols, média de 1,5 por jogo, e sofreu 25, mantendo a defesa sólida com 0,8 gol sofrido por partida.
Pelo Campeonato Brasileiro, a Neo Química Arena apresentou desempenho mais equilibrado para o Timão, embora ainda positivo. Em 15 jogos, o clube somou sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, aproveitamento de 55%. Foram 21 gols marcados, média de 1,4 por partida, e 13 gols sofridos, mantendo a solidez defensiva próxima de um gol por jogo.
Corinthians na Neo Química Arena em 2025
- 32 jogos
- 20V | 7E | 5D
- 70% de aproveitamento
- 49 gols marcados (1.5 por jogo)
- 25 gols sofridos (0.8 por jogo)
Corinthians na Neo Química Arena pelo Brasileirão 2025
- 15 jogos
- 7V | 4E | 4D
- 55% de aproveitamento
- 21 gols marcados (1.4 por jogo)
- 13 gols sofridos (0.9 por jogo)
Situação do Corinthians no Brasileirão
O Timão ocupa a 10ª colocação na tabela do Brasileirão com 42 pontos. A equipe soma 11 vitórias, nove empates e 12 derrotas, com 35 gols marcados e 37 sofridos. No momento, são oito pontos de diferença para o Fluminense, primeiro time do G7.
Cabe ressaltar que existe a possibilidade de o G7 se tornar G8 caso Cruzeiro ou Fluminense, atualmente no grupo, conquistem a Copa do Brasil. O próprio Corinthians, que está na semifinal da competição, também pode garantir vaga na Libertadores do ano que vem se vencer o torneio.
Próximos jogos:
- Corinthians x Ceará - 09/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
- Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
- Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
- Corinthians x Botafogo - 30/11 - Horário a confirmar - Neo Química Arena (SP)
- Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
- Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)
