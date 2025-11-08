menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Luta por Libertadores: Corinthians terá 67% dos jogos em casa na reta final do Brasileirão

Time paulista busca apoio da torcida em casa para avançar na classificação rumo à competição continental

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 08/11/2025
07:00
Corinthians terá sequência em casa no Brasileirão (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
imagem cameraCorinthians terá sequência em casa no Brasileirão (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino adiou momentaneamente, mas não eliminou as chances de classificação da equipe à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Para alcançar o objetivo, o clube aposta em um trunfo: a Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Dos últimos seis jogos do Corinthians no Brasileirão, quatro (67%) serão disputados em casa, na Neo Química Arena. Os únicos confrontos fora de casa serão contra Cruzeiro e Fortaleza. Em seu estádio, o Timão enfrentará Ceará, São Paulo, Botafogo e Juventude.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Jogar na Neo Química Arena segue sendo um ponto de força para o Alvinegro. Em 2025, o time disputou 32 partidas em seu estádio, conquistando 20 vitórias, sete empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 70%. A equipe marcou 49 gols, média de 1,5 por jogo, e sofreu 25, mantendo a defesa sólida com 0,8 gol sofrido por partida.

continua após a publicidade

Pelo Campeonato Brasileiro, a Neo Química Arena apresentou desempenho mais equilibrado para o Timão, embora ainda positivo. Em 15 jogos, o clube somou sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, aproveitamento de 55%. Foram 21 gols marcados, média de 1,4 por partida, e 13 gols sofridos, mantendo a solidez defensiva próxima de um gol por jogo.

Corinthians na Neo Química Arena em 2025

  1. 32 jogos
  2. 20V | 7E | 5D
  3. 70% de aproveitamento
  4. 49 gols marcados (1.5 por jogo)
  5. 25 gols sofridos (0.8 por jogo)

Corinthians na Neo Química Arena pelo Brasileirão 2025

  1. 15 jogos
  2. 7V | 4E | 4D
  3. 55% de aproveitamento
  4. 21 gols marcados (1.4 por jogo)
  5. 13 gols sofridos (0.9 por jogo)
Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Luis Moura / WPP)
Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Luis Moura / WPP)

Situação do Corinthians no Brasileirão

O Timão ocupa a 10ª colocação na tabela do Brasileirão com 42 pontos. A equipe soma 11 vitórias, nove empates e 12 derrotas, com 35 gols marcados e 37 sofridos. No momento, são oito pontos de diferença para o Fluminense, primeiro time do G7.

continua após a publicidade

Cabe ressaltar que existe a possibilidade de o G7 se tornar G8 caso Cruzeiro ou Fluminense, atualmente no grupo, conquistem a Copa do Brasil. O próprio Corinthians, que está na semifinal da competição, também pode garantir vaga na Libertadores do ano que vem se vencer o torneio.

Próximos jogos:

  • Corinthians x Ceará - 09/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
  • Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
  • Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
  • Corinthians x Botafogo - 30/11 - Horário a confirmar - Neo Química Arena (SP)
  • Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
  • Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias